"Se apri gli occhi, non vedi differenze": lanciato il nuovo progetto per l’inclusione nel lavoro

Disabilità, nasce il premio giornalistico Paolo Osiride Ferrero

"Se apri gli occhi," è lo slogan con cui la Cisl Firenze-Prato lancia il, aumentando così il proprio impegno anche su questo importante terreno. Lo sportello disabili vuole essere un luogo per dare ascolto, informazione, supporto e percorsi di inclusione, al e nel lavoro, agli impiegati e ai dipendenti con disabilità e alle altre persone delle cosiddette '', ai sensi della legge 68/’99, con la finalità che contraddistingue tutte le attività Cisl: dare, al lavoro e al potenziale che ognuno può esprimere . Nell’ambito dell’attività dello sportello rientrano percorsi di inclusione lavorativa e di formazione, per sviluppare le proprie capacità e competenze; collegamento con le strutture di servizi Cisl, come Inas, Caf, Anteas, che offrono assistenza previdenziale, fiscale e sociale;su materie di interesse e novità normative afferenti alla disabilità. "Diciamo sempre che il lavoro è dignità ed il valore che assume il lavoro è per tutti uguale" spiega il segretario generale Cisl Firenze-Prato, Fabio Franchi. "È questo uno degli obiettivi che ci siamo prefissati al Congresso di febbraio 2022: siamo convinti che l'inclusione lavorativa creie che sia un'opportunità di crescita per tutti.” È possibile rivolgersi allo sportello prendendo un appuntamento telefonico allo 055-326901 o chiedere maggiori informazioni scrivendo a [email protected] (specificando nell’oggetto della mail ‘sportello disabili’). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.cislfirenzeprato.come/sportello-disabili Unper promuovere i temi della disabilità, dell'inclusione sociale e dell'accessibilità. Su iniziativa della Cpd (Consulta per le persone in difficoltà) nasce "", in collaborazione con il Master in Giornalismo Giorgio Bocca dell'Università di Torino e con il patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte, della Città di Torino, della Regione Piemonte e la media partnership dell'agenzia Ansa., morto nel luglio del 2017, è stato per vent'anni segretario e presidente della Cpd ed ha lungo coordinato la rete di associazioni torinesi impegnate ad aiutare le persone disabili. È possibile concorrere per tre categorie: il Premio '3 dicembre - Paolo Osiride Ferrero' è destinato al miglior articolo (cartaceo od online), servizio giornalistico, inchiesta di approfondimento, programma radiofonico, televisivo od online, reportage fotografico; la, alla miglior opera letteraria e di storytelling; la(start up specializzata nell'abbattere le barriere digitali) al miglior contenuto web e social. La giuria è presieduta da Luigi Contu, direttore dell'Ansa, e coordinata da Fabrizio Vespa; è affiancata da un Comitato Tecnico Scientifico di cui fanno parte personalità del campo culturale e sociale. La scadenza per la consegna delle opere è il 30 marzo 2023, la cerimonia di premiazione si terrà a Torino il 6 giugno 2023. Le informazioni sono consultabili al link: https://www.cpdconsulta.it/premio-giornalistico-3-dicembre-paolo -osiride-ferrero/