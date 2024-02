Tiziano Ferro: "L'Italia continua a mortificare noi omosessuali "

La famiglia arcobaleno del cantante

Quando mi sono trovato i figli in braccio” racconta al settimanale “Grazia”. “A Margherita ho subito cominciato a cantare ‘Mi rimani tu’, la canzone che poi è finita nel mio ultimo album. Andres invece urlava, piangeva forte. Gli ho detto, va bene. Va tutto bene. Lui si è calmato” le parole dell’artista.

, tra i nomi nell'olimpo della musica leggera italiana, padre di due bambini, in occasione della Giornata Mondiale dei Genitori , il 1 giugno, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale “Grazia” (che gli dedicata anche la cover) dove racconta il suo lato privato, oltre che i prossimi impegni professionali.Il caso, poi, vuole che le parole dell’artista siano di estrema attualità visto che nelle ore scorse la Commissione Giustizia della Camera ha concluso l'esame degli emendamenti al Ddl sul reato universale di maternità surrogata e la proposta di legge arriverà ilin Aula. “Sarebbe: avessero almeno il coraggio di dirlo chiaramente” sostiene l’interprete di “Rosso relativo” (il suo album di debutto). “Se il problema fosse davvero la gestazione per altri , la maggior parte di coppie che ci ricorre, statistiche alla mano, sono eterosessuali. Però, una volta tornate in Italia, quelle coppie possono vedere riconosciuti i loro diritti di genitori, perché è difficile che qualcuno” prosegue l’artista.Secondo il cantante “la verità è che sono ia venire menomati, loro che, se in Italia finiscono in ospedale e uno dei due genitori è lontano, non possono contare sulla presenza dell’altro”. “Ma mentre le leggi si ostinano a mortificarci, a qualcuno viene in tasca qualcosa? No. La verità è che nessuno ci guadagna niente:” rimarca il cantante che dal, a Lignano, partirà con un tour epico in 11 stadi italiani.Da circa sette anni, Tiziano Ferro risiede a Los Angeles dove ha incontrato, ex consulente della Warner Bros, e attualmente proprietario di un'agenzia di marketing. Allen prima è diventato suo compagno poi suo marito:a Los Angeles il 25 giugno 2019 e poi il 13 giugno, a Sabaudia, Nel 2022 sono arrivati i figli , Margherita e Andres:Parlando sempre dei figli, “: balla, canta e, quando si rivolge a me, parla già in italiano. Lui a confronto è il tipico maschio:”.del percorso che ha portato lui e il marito a diventare padri, perché vorrebbe che fossero i loro figli ad acquisire coscienza del come si sono ritrovati a crescere nella loro casa. “Avere dei figli è come fare un matrimonio al contrario. Prima ti sposi, sai che vivrai per sempre insieme, poi, giorno dopo giorno,” racconta ancora. L’artistale leggi italiane sulle famiglie lgbt e il recente stop alle registrazioni dei figli di coppie omogenitoriali: "Sono i bambini che vengono menomati” sostiene.Poi aggiunge: “I figli come i nostri, o quelli cresciuti da un genitore single, sono stati così terribilmente voluti,che verranno su fortissimi”. E “inevitabilmente diventeranno la nuova classe dirigente e politica del Paese. Allora sì che voglio vedere di quali leggi sulla famiglia si faranno portavoce”.Quindi racconta: “Quando sono andato al Consolato italiano per registrarli all’anagrafe, quel modulo da dove il nome dimi è arrivato come uno schiaffo. Allora non li ho iscritti. A queste condizioni che falsano la realtà del loro stare al mondo, non avranno il passaporto italiano ”.