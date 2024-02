Turchia, multe alle piattaforme streaming per contenuti omosessuali

Ecco le serie tv e film ‘incriminati’

Non solo multe

Rtuk, i precedenti

Turchia, la legge sulle telecomunicazioni

La Turchia multa le piattaforme streaming perché propongono contenuti con scene omosessuali. Nei giorni scorsi il Camerun aveva minacciato di oscurare i canali televisivi , in particolare stranieri, che trasmettono “scene di omosessualità” mentre in Ungheria era stata inflitta una maxi multa a una libreria per un fumetto a tema Lgbt. Sono solo gli ultimi episodi di una ‘crociata’ – che non conosce confini geografici – contro la comunità queer . E che in queste ore si riaccende in Turchia.Nel paese turco, dove il presidente Recep Tayyip Erdogan definisce i diritti i diritti Lgbt “una degenerazione della nostra struttura familiare”, Netflix, Disney+ e Amazon Prime sono finite nel mirino della censura. Le piattaforme streaming sono accusate di trasmettere film e serie che promuovono le “” e, quindi, “l’immoralità”, oltre a proporre contenutiai valori della famiglia turca. Per tali ragioni, il Consiglio supremo per la Radio e la Televisione di Turchia () - un’agenzia dello Stato i cui membri sono eletti dal Parlamento di Ankara – ha sanzionato le popolari piattaforme.Tra i vari contenuti che non sono piaciuti a Rtuk c’è un episodio della serie “” di Disney+ che contiene “comportamenti immorali che disturbano la società”. Lo show segue il viaggio alla scoperta di sé del giovane Victor (l’attore Michael Cimino), mentre affronta varie sfide familiari e prende coscienza del proprio orientamento sessuale fino a fare coming out e iniziare una relazione con un coetaneo, Benji. Altra serie non gradita è “” trasmessa da Amazon Prime e ritenuta “contraria ai valori morali della società e al”. Si tratta di una serie antologica basata sull'omonima rubrica del “New York Times” che esplora i rapporti interpersonali e l'amore in ogni suaPer quanto riguardasono ben due i prodotti che hanno portato alla multa, la popolare serie “Élite” e il film “". In entrambi i casi per aver mostrato “ relazioni omosessuali ”. Lo show spagnolo, e molto noto anche al pubblico italiano, narra le vicende di un gruppo di adolescenti toccando varie: la disuguaglianza economica, la criminalità, la tossicodipendenza, l’Hiv, la sessualità, l’omosessualità e il razzismo. Il film “ Anne+ ”, invece, racconta la storia di unadi Amsterdam (la pellicola è il sequel dell’omonima serie che in Olanda ha riscosso molto successo).Rtuk ha multato anche la compagnia che distribuisce film online, con sede a Londra,- fondata dal turco Efe Cakarel - per la presenza nel suo catalogo dei film “” e “” che violano “i valori nazionali e morali della società e la protezione della famiglia” e contengono “oscenità”. Sanzioni amministrative sono state ordinate anche per la piattaforma di streaming turca Blu Tv a causa di “elementi Lgbtq+” presenti nella serie “”.Oltre alle multe,ha anche deciso di convocaread Ankara per il mese di settembre con i rappresentanti delle piattaforme. Il motivo? Discutere con loro delle “politiche relative alla trasmissione di contenuti riguardanticome la struttura della famiglia turca, i valori morali nazionali e l'indivisibile integrità della Turchia”. I provvedimenti di questi giorni contro le piattaforme per lo streaming arrivano a poche settimane da unlanciato a inizio luglio da Rtuk. L’agenzia aveva definito “inaccettabile” la trasmissione di contenuti che “i nostri valori culturali e morali, contengono relazioni devianti che minacciano la sanità pubblica, insultano i valori religiosi o sono contro lo Stato, il nostro presidente e il fondatore della repubblica Mustafa Kemal Ataturk”.I canali televisivi che propongonocon la retorica governativa sono stati spesso messi sotto inchiesta o multati dal Consiglio per la Radio e la Televisione turco. Casi di questo tipo si sono verificati anche recentemente, prima e dopodi maggio, dove il presidente Erdogan è stato riconfermato. I provvedimenti di Rtuk, il cui consiglio è principalmente formato da membri eletti daldi Erdogan, sono stati in passato al centro di forti critiche e polemiche. Nel 2020, ledi un film prodotto dalla sezione turca di Netflix furono bloccate prima di iniziare dopo pressioni da parte di Rtuk affinché venisse eliminato dalla sceneggiatura un. Un caso che all'epoca fece molto scalpore in quantomentre solitamente il Consiglio per la Radio e la Televisione sceglie di oscurare o sanzionare contenuti dopo la pubblicazione.Le sanzioni di questi giorni contro Netlfix, Disney+ e Amazon Prime si inseriscono in un contesto in cui l'omosessualità viene criticata sempre più spesso da funzionari di governo che la definiscono “”. Tali sanzioni sono state possibili grazie a unaapprovata nel 2019, anch'essa fortemente criticata. Ilcostringe le piattaforme che distribuiscono film a livello digitale a ottenere una licenza da parte di Rtuk per poter trasmettere e dà al Consiglio per la Radio e la Televisione l'incarico dii contenuti che vengono trasmessi e la possibilità di rimuoverli nel caso li ritengao di multare le emittenti. Gli effetti di questa legge hanno colpito anche noticome le versioni in turco di “Voice of America” (Voa), “Euronews” e “Deutsche Welle” (Dw) che inizialmente decisero di non presentare domande per ottenere la licenza ritenendo la legge un limite per la libertà di espressione nelle loro testate. “Euronews” successivamente scelse di presentare la domanda per ottenere la licenza mentre Voa e Dw si rifiutarono e per questo motivo le versioni in turco dei loro siti sono statenel 2022. Il portale tedesco ha recentemente fatto sapere di avere intenzione di chiudere i suoi uffici in Turchia.