Un bacio: fa bene all'anima ma anche al corpo. La storia di un gesto amata da tuttə

I benefici del bacio: migliora l'autostima e abbassa lo stress

La storia di un gesto terapeutico nella letteratura e nell'arte...

...ma anche nella musica

Nella settima arte baci per tutti i gusti

Passionale, erotico, casto, 'alla francese' o appena sfiorato. Ma anche provocatorio proibito . Il poeta francese Paul Verlaine lo definiva "Primula nel giardino delle carezze": ilè il gesto che, insieme all'abbraccio, genera maggioree a cui è dedicata, il 6 luglio, la. Anzi, questa celebrazione ha addirittura due date, una delle quali è il 13 aprile. Un gesto universale, per tutt*, che, che travalica i confini del tempo e dello spazio, celebrato nelle arti come nella scienza. È sì, perché oltre ad essere amato da donne, uomini e persone di qualsiasi espressione all'anima ma anche al corpo.Sono tanti i benefici del bacio secondo la scienza, alcuni sono elencati dal portale Healthline. Innanzitutto, baciare fa sì che cervello rilasci un cocktail di sostanze chimiche che, accendendo i centri del piacere cerebrale. Il mix di ossitocina, dopamina e serotonina, scatenato mentre si bacia una persona, ci fa sentire. E ancora,i livelli dell'ormone dello, secondo uno studio pubblicato nel 2016 sul Journal of Behavioral Medicine. Questo gesto così intimo e piacevole porta con sé una dilatazione dei vasi sanguigni e un aumento del flusso sanguigno, che, ed è anche di aiuto per la stessa ragioneScambiarsi un bacio, inoltre, può. Vi è poi un'altra ragione per non stancarsi mai dei baci: uno dopo l'altro. L'atto del bacio può infatti coinvolgere da 2 a 34 muscoli facciali ed aumenta la produzione di collagene, che farà sembrare la vostra pelle più bella e più soda. Insomma baciarsi è un atto d'amore, per gli/le altr* ma anche per se stess*. Ma tra i benefici ce n'è un ultimo che non va dimenticato: è un alleato fondamentale nel. Se ci pensiamo, quanto ci sono mancate le effusioni durante la fase più acuta della pandemia, quando gli innamorati lontani potevano solo affidarsi al ricordo di quei dolci momenti... Ma basta riavvolgere il nastro della memoria di qualche anno, diciamo una trentina e per chi c'era ma anche per chi lo ha scoperto dopo, ecco apparire nella mente l'immagine di un medico che bacia la sua paziente: lui era, il cui volto nel 1991 fece il giro del mondo, associato allo scandalo di aver appuntoTra i bacidell'umanità è certamente quello di. Un bacio di tradimento. Ma la Giornata Mondiale del Bacio, che si festeggia oggi (ma anche il 13 aprile, perché two is meglio che one, no?) non vuole celebrare certamente il pesante significato che questo gesto si porta addosso, ma quello più semplice e romantico che ricorda la passione, l'amore, l'amicizia e l'affetto. Un'azione così semplice, spontanea, che è anche un gesto terapeutico, celebrato da sempre nell'arte, nella letteratura, nella musica, nel cinema e nella danza. Ladel bacio si trova in undel XVI secolo a.C., ma anche nella Bibbia si trovano parecchi baci e nel Cantico dei Cantici ne viene descritto uno appassionato le cui "tenerezze sono migliori del vino". Per gli antichi greci invece il bacio aveva piùche erotico-passionale, mentre per i romani le cose cambiano e due poeti come Ovidio e Catullo raccontano di. Con l'arrivo del cristianesimo il bacio diventaMa il bacio più celebre della letteratura è forse quello traraccontato da Dante nel V canto dell'Inferno. Facendo un salto in avanti di qualche secolo come non ricordare quello shakespearinao fra, quando lui prima di baciarla le dice: "E allora non ti muovere fin ch'io raccolga dalle labbra tue l'accoglimento della mia preghiera". E ancoradove Lenin bacia "con cautela le labbra sorridenti" di Kitty. Senza cautela è invece il bacio che il pittore italianodipinge nel celebre quadro del 1859 custodito alla Pinacoteca di Brera: i due giovani innamorati sono collocati in un contesto medievale e si baciano con grande passionalità. Altrettanto passionale sarà, realizzato tra il 1907 e il 1908 e custodito nella Österreichische Galerie Belvedere di Vienna, dove due innamorati, avvolti in lunghe tuniche mosaicate, sono avvinghiati e si baciano intensamente, stagliandosi su uno sfondo d'oro.Il bacio è sempre stato protagonista indiscusso della musica, sia quella leggera, sia quella colta. Assente nel melodramma italiano fino a, è "un bacio ancora" chedopo averla strangolata nell'opera del celebre compositore italiano risorgimentale. E itra Tristano e Isotta nell'omonima opera di, o quelli disperatamente evocati da Cavaradossi ("o dolci baci e languide carezze") nella 'Tosca' di, fino al bacio necrofilo di Salome alla testa mozzata del Battista nella 'Salome' di. Quanto alla canzone, ilè assai vasto, tanto da spingere il compianto Ranieri Polese, critico e giornalista, a scrivere un libro dal titolo eloquente ''. Un viaggio attraverso i baci peccaminosi raccontati nelle canzoni dei café chantant, del varietà e dei tabarin, passando per gli anni Trenta, quando la censura vieta baci e amplessi a favore dicome una casetta, mille lire al mese e matrimoni felici. I baci tornano nelle canzoni degli anni '50 e '60, trasformandosi lentamente e in maniera sempre più esplicita in veri e propriche ormai fanno ridere anche le educande. Oggi si farebbe prima a contare i brani che non ne fanno menzione, o quegli artisti che non ne hanno dato prova, magari provocatoriamente o maliziosamente, come quello tra Damiano e Thomas dei Maneskin , o quello trae Boss Doms: inni di libertà, di rivolta, verso chi considera l'amore ancora qualcosa da poter ingabbiare nello schema dell'eteronormatività.Se pochi hanno dei dubbi nel ritenere che il baciodel cinema è quello tra Vivien Leigh nelle vesti di Rossella O’Hara e l’intramontabile Clark Gable nel ruolo di Rhett Butler in '' (1939), mentre ildella storia della settima arte, fino a qualche anno fa, era quello tra Ingrid Bergman e Cary Grant in 'Notorious - L'amante perduta', un film del 1946 diretto da Alfred Hitchcock: ben tre minuti. Nel 2010 però è stato superato da quelloche si scambiano Necar Zadegan e Traci Dinwiddie, le protagoniste del film '', che dura 3 minuti e 24 secondi. Un bel salto in avanti insomma, in termini di apertura: se è infatti impossibile dimenticare la scena dei, di Giuseppe Tornatore, in cui il protagonista Totò, ormai adulto, visiona una bobina che gli ha lasciato l'amico Alfredo come ultimo dono, contenente le scene tagliate dei più celebri baci cinematografici, oggi perfino- ne è un esempio lampante il film Disney "", finito nel mirino della censura omofoba nei Paesi Arabi - non lesinano dal far vedere baci per tutti i gusti con personaggi di fantasia che ben incarnano la