Venezia, un'handbike acquatica per turisti con disabilità

Il gesto di Giovanni Galifi

Spiagge più inclusive a Venezia

Al Lido di Venezia non c’è soltanto la Mostra del cinema , con i divi sul red carpet, i flash dei fotografi, le anteprime mondiali dei grandi film. Succedono anche altre cose. A volte, cose bellissime che riguardanoinvisibili ma discriminatorie. Domenica scorsa, allo stabilimento Bluemoon del Lido di Venezia , è stata presentata una, che permetterà anche a persone con disabilità gravi di godersi un bagno in mare Tutto nasce dalla generosità di, cittadino disabile di Conegliano Veneto, che ha deciso di concedere una di queste attrezzature, una 'bici a mano' da condurre in acqua in comodato d’uso allo stabilimento balneare. All’inizio dovevano essere donate due carrozzine in grado di galleggiare in acqua. Ma Galifi è andato oltre."Un mese fa ho scoperto la handbike acquatica di Hydropam. Ho subito preso contatti per averla, per rendere la spiaggia del Lido la più inclusiva d’Italia e d’Europa, sperando dianche nel resto della penisola", ha spiegato Galifi. "Pensare che id’Italia e di tutto il mondo che vengono in vacanza al Lido potranno fare anche attività acquatiche è un mio orgoglio, ma deve essere anche l’orgoglio di tutti. Non esiste gioia più grande che vedere la felicità negli occhi di chi è meno fortunato e di chicontro mille difficoltà ".La consegna si è svolta nell’ambito della, una competizione di nuoto che si svolge tradizionalmente al Lido di Venezia. L’assessore alle società partecipate del comune , Michele Zuin, ha dichiarato: "Venezia Lido sta facendo molti passi avanti in ottica di inclusività , dalle strutture nei bagni adatte a persone con disabilità, alle passerelle che arrivano fino a riva. E intendiamo continuare su questa strada".Giovanni Galifi, da tempo, lavora a progetti riguardanti. Due settimane fa, al Salone nautico della città lagunare, ha presentato il "", un’imbarcazione da lui stesso ideata, che permetterà a persone disabili o in riabilitazione all’ospedale San Camillo del Lido di entrare e uscire dall’acqua grazie ad un dispositivo di sollevamento dedicato. Il Bluemoon si trova proprio in corrispondenza del Gran Viale Santa Maria Elisabetta, quello che porta all’imbarcadero dei vaporetti per Venezia.