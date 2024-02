Vladimir Luxuria: "Miss Italia rifiuta le ragazze trans? Scelta fuori tempo"

Vladimir Luxuria: "Favorevole alle pari opportunità"

Patrizia Mirigliani: "Le cose devono andare per gradi"

Il concorso saluta Casciana Terme

”. Così Vladimir Luxuria , ex deputata, interviene sul dibattito. Nei giorni scorsi, la padron del concorso di bellezza più famoso d’Italia,, aveva ricordato che il regolamento parla chiaro sulla partecipazione di donne trans “Sin da quando è nato, il mio concorso prevede nel suo regolamento la precisazione secondo la quale bisogna essere” aveva sottolineato Mirigliani. Dichiarazioni che sono arrivate dopo che in Olanda, per la prima volta, la reginetta di bellezza è la modella Rikkie Valerie Kollé, nata maschio. Per Mirigliani quell’incoronazione è solo un pretesto per cercare. “Ultimamente i concorsi di bellezza cercano di fare notizia usando anche delle strategie che secondo me sono un po’ assurde” aveva detto.Ecco, quindi, che Vladimir Luxuria non ci sta. “Io sono favorevole alle pari opportunità . Così come credo debbano valere nello sport, altrettanto deve accadere per un concorso di bellezza” sostiene l’opinionista, attrice e commentatrice pugliese. “Trovoche si escluda dalla partecipazione al concorso di bellezza di Mirigliani un transgender che ha ultimato la transizione e pertanto è donna a tutti gli effetti” aggiunge colei che meglio di altri sa di cosa parla visto che si definisce transgender perché la sua identità di genere non corrisponde al sesso di nascita.Quindi lancia l’affondo a Mirigliani: “Perché, se uno ha compiuto la transizione e pertanto, deve presentare il certificato di nascita?”. Secondo l’ex parlamentare “bisognerebbe semplicemente farle, come accade con tutte le altre concorrenti”. E sulla patron del concorso, Patrizia Mirigliani, rivela un aneddoto inedito. “Confesso che l'ho sentita dopo l'elezione die in quell'occasione le ho rinnovato l'auspicio che le feci quando, anni fa, mi chiese di esseree le feci notare che accettava un giurato transgender ma non una concorrente” racconta la madrina delche si terrà sabato 22 luglio.Ma anche in quel frangente, la patron del concorso di bellezza più famoso d'Italia è stata irremovibile. “Mi ha detto che ormai era tardi per inserire nuovi concorrenti e ha espresso la paura che potesse diventare come il caso di Denny Mendez , che quando vinse a suo tempo si disse che aveva vinto per il. Ma in realtà, Denny ha vinto perché e solare e bellissima” continua. L’attivista per i diritti civili – in particolare per quelli della comunità Lgbt – è fermamente convinta che oggi, nel 2023, siano assolutamente maturi i tempi perdello storico concorso.“Penso sia ormai veramenteescludere delle donne in tutto e per tutto dal concorso” dichiara l'attrice che debutterà a teatro con lo spettacolo "" al Festival di Borgio Verezzi il 26 luglio. E precisa: “Poi certo, per chi non ha ultimato il cambio di genere ci sono dei, ma qui è differente. E' ormai scaduto il tempo per non includere le persone che hanno cambiato sesso a Miss Italia”.La patron del concorso,, ai microfoni di RTL 102.5 spiega la scelta di non aprire alle donne che non sono donne fin dalla nascita. “Queste sono decisioni delicate, se miss Olanda ha ritenuto opportuno includerle sono felice per loro, ma spero non fosse l’unica transgender del concorso, anche io ho lanciato nel concorso con protesi ma non ho fatto di loro una bandiera assoluta” sostiene Mirigliani.“Dico solo che, l’Italia è un Paese delicato e particolare. Inoltre, al momento, solohanno richiesto di partecipare a Miss Italia" aggiunge. "La tradizione di un concorso che esiste da 84 anni ha una sua importanza, ma non ho nulla in contrario riguardo a chi decide di ammettere donne che non sono nate donne a concorsi di bellezza, a patto che non sia strumentale” conclude Mirigliani.Per 40 anni la finale di Miss Toscana si è svolta a, nel Pisano. Ma l'incoronazione della reginetta del Granducato 2023nella città termale. La separazione "consensuale" giunge dopo una serie di incontri tra il sindaco di Casciana Terme, Mirko Terreni, e Gerry Stefanelli della, concessionaria per la regione toscana del marchio di Miss Italia. Alla base problemi di. Le spese per organizzare l'evento non sarebbero più sostenibili dal Comune e i tanti sponsor che per quattro decenni hanno creduto nell'evento si sono piano piano tirati indietro. Finisce, quindi, quel binomio iniziato nelquando l’Unione Sportiva rappresentata dal presidente Romano Agostini, dal consigliere Carlo Lazzerini e dal segretario Fabrizio Cignoni siglò l’accordo con Ugo Matteoli della Vegastar per svolgere a Cascianadel concorso del quale da poco l’agenzia aveva ottenuto l’esclusiva.