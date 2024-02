Gelmini: "Utero in affitto, pratica degradante per donne e bambini"

Azione-Italia Viva è netta, sui diritti dobbiamo evitare strumentalizzazioni e sulle "La mia posizione sulla maternità surrogata è di assoluta contrarietà. È una pratica degradante per le donne , indipendentemente dal fatto che venga richiesta da coppie omosessuali o eterosessuali. Il rischio è di compromettere la libertà della donna, spesso dietro questa scelta non c'è libertà, ma un bisogno economico. Su questo la posizione diè netta, sui diritti dobbiamo evitare strumentalizzazioni e sulle adozioni per le coppie omosessuali bisogna fare invece una riflessione". Parole di Mariastella Gelmini , vicesegretario e portavoce di Azione, ex ministro del governo Draghi, che ha ribadito nel fine settimana a Firenze.

Mariastella Gelmini, lei si è sempre battuta per i diritti pienamente riconosciuti alle donne e per le pari opportunità. Con il centrodestra al governo c’è chi teme un arretramento su questo fronte come su quello dei diritti civili. Dall’aborto alle unioni civili, la battaglia è diventata più aspra. Che scenario vede?

Sul tema del gender gap come sulla violenza di genere non possiamo fermarci: troppe donne vivono ancora situazioni intollerabili. Per questo ho ripresentato in Parlamento le proposte cui avevamo lavorato come governo Draghi per difendere e aiutare le donne che denunciano, e mi auguro che vengano presto calendarizzate, conosco la sensibilità sul tema della presidente della Commissione Giustizia al Senato, Giulia Bongiorno. Sull’interruzione di gravidanza invece, così come sulle unioni civili, nonostante la visione di una parte della destra, mi auguro che non si facciano passi indietro”.

Coppie gay e figli. La maternità surrogata è tema molto delicato. Si rischia che si sia già innescato un mercato di affari per l'utero in affitto. Cosa ne pensa?

Sono contraria all’utero in affitto, è una pratica degradante per le donne e per i bambini, indipendentemente dal fatto che venga richiesta da coppie omosessuali o eterosessuali. Il rischio è di compromettere la libertà della donna, spesso dietro questa scelta non c’è libertà, ma un bisogno economico. Ciò però non può portare in alcun modo a una discriminazione dei bambini e in questo senso Azione e Italia Viva non hanno condiviso la posizione del governo sul certificato di filiazione europeo”.

Intanto la questione adozioni resta in un angolo con tutti i suoi problemi, primo tra tutti i tempi lunghissimi per il via libera dai tribunali.