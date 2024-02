Il rosa si porta poco. Solo 15 le donne candidate a sindaco alle prossime elezioni amministrative

Solo 15 candidate in 26 capoluoghi di provincia

L’eccezione Piacenza e le candidate principali

Le candidate delle liste minori in corsa

I dati dell’Anci e il pink power in Europa

In Italia ilin generale e quello politico in particolare rimane saldamenteche si dedicano alla cosa pubblica. E così poche sono anche le candidate alle prossime amministrative: in tutto sononelle 26 città capoluogo di provincia (andranno al voto, il 12 giugno, per il primo turno, in totale, quasi mille comuni per 9 milioni di elettori) contro una sessantina di uomini, con un. D'altronde, delle 26 città che andranno al voto (tra cui), solo due oggi sono governate da donne . Certo, meglio 15 candidate che nessuna. Nel 2021 le cose andavano peggio, tanto che nel Pd scoppiò un caso proprio per lanelle grandi città, mentre quest'anno sonoin pista nei capoluoghi di provincia. Il segretario Enrico Letta, contento del passo in avanti del suo partito, ha voluto aprire la campagna elettorale per le amministrative presentando la squadra di donne e la portavoce delle donne dem, Cecilia D’Elia, dice: “Se va bene aumentiamo il numero di sindache, inoltre” che è come dire unire l’utile al dilettevole…Nelle urne, in ogni caso, a queste elezioni amministrative, ci sarà solo una, nella città didove entrambi gli schieramenti puntano su due donne: la sindaca uscente di centrodestra,, viene sfidata da, campo progressista.Ma ae a, èa mettere in campoche corrono, peraltro, fuori dallo schieramento del centrodestra e in solitaria per FdI. A Viterbo saràche si propone il doppio match: contro la candidata sindaca del centrosinistra Alessandra Troncarelli e contro Claudio Ubertini, appoggiato da Lega e Forza Italia. Mentre a Catanzaro c’è, politica di destra di lungo corso, coordinatrice del partito, deputata, che dice: “Avere una leader comefa la differenza: avendo situazioni complesse è lei che ha voluto schierare delle donne”. La mappa delle candidate sindache vede le(deputata) a L’Aquila;a Gorizia;a Cuneo,a Barletta;a Pistoia;a La Spezia,a Como. Alcune sono gare davvero tutte in salita, come a Pistoia dove Federica Fratoni punta a restituire alla sinistra la città contro Alessandro Tomasi il sindaco uscente di Fratelli d’Italia. A Lodi è laa ricandidare la sindaca uscente. Stefano Locatelli, responsabile degli enti locali leghisti premette: “Non ci siamo neppure posti il problema di donne e uomini, chi vale e ha capacità viene candidato”. E perciò le candidate sindache della Lega nelle città capoluogo di provincia sono appunto solo a Lodi e, in coalizione, a Piacenza. In totale, sono 5 nei Comuni superiori a 15 mila abitanti e 11 negli altri centri. Idove corrono da soli hanno presentato donne per guidare le amministrazioni:a Cuneo;a Barletta.A far crescere ladelle candidate sindache nel mare magnum delle candidature ci sono leo quelle di piccoli partiti. A, ad esempio, ci sono due candidate sindaco,per Sinistra insieme eper il Partito comunista dei lavoratori; a Palermo c’è l’eurodeputata, che è stata militante leghista fino al 2017, no vax e no Euro, ma che ora è appoggiata dall’ex pm Ingroia e la civica, direttrice delle carceri Ucciardone e Pagliarelli. Sono oltre dieci, in totale, le candidate sindache civiche nelle altre città capoluogo, tra queste, che è stata vicesindaca a Belluno e, ex deputata e sindacalista a Como. Una politica rosa pallido.Del resto, anche i numeri generali parlano chiaro. Secondo un report del 2019 dell’, l’Associazione dei comuni italiani, leche ricoprono la carica di, ilcirca dei 7.904 Comuni. Non solo. Nell'indice sull'2021, elaborato dall'Istituto europeo uguaglianza di genere,membri; unica consolazione il fatto che l'Italia negli ultimi 20 anni ha fatto registrare i maggiori progressi nell'Unione. Nelle istituzioni più alte si registra infatti: nel 2018 risultano elette in Parlamento 334 donne, pari a circa il 35%, oltre la media europea del 32,8%. Scarseggiano in tutta Europa anche le leader di partito: sono il 26,1% e solo in Svezia e Finlandia sono più della metà. L’eccezione, in Italia? Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.