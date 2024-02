Maura Healey prima governatrice lesbica del Massachusetts. Tutte le "Prime volte" del Midterm

Tutte le "Prime volte" delle elezioni di metà mandato

La democraticaè lae la prima candidataad essere eletta. Healey, 51 anni, ex procuratrice generale dal 2014, ha sconfitto alle elezioni di Midterm il candidato repubblicano sostenuto da Donald Trump, Geoff Diehl, riportando lo Stato saldamente nelle mani dei democratici dopo che l'uscente Charlie Baker (conservatore) ha rifiutato di chiedere un terzo mandato. Una vittoria storica: prima di lei, nella storia americana, non c'era mai stata una donna a capo del Massachusetts e mai una governatrice lesbica L'ex Attorney General è sempre stata in testa nei sondaggi e ha avuto un enorme successo sia nella raccolta di fondi sia consenso popolare. Ha promosso una campagna elettorale basata su un lungo elenco di priorità democratiche , tra cui l'espansione degli alloggi a prezzi accessibili, la promozione di posti di lavoro green e il miglioramento dei trasporti pubblici. "Riportiamo i soldi nelle tasche dei cittadini tagliando i costi della casa, dell'energia e dell'assistenza sanitaria ", aveva detto Healey lo scorso giugno, accettando la candidatura del suo partito in vista delle elezioni di metà mandato. Come procuratore generale dello Stato ha avviato o ha aderito a decine di, dalla contestazione del divieto di viaggio per i musulmani alla tutela dei diritti degli immigrati, fino alla denuncia all' EPA per il ritardo o la revoca delle normative ambientali. La storica vittoria di Healey rafforza il suo profilo di. "Sono orgogliosa di ciò che sono", ha dichiarato in un'intervista, aggiungendo di sentirsi particolarmente commossa quando i giovani di quella comunità le dicono che si sentono confortati dal suo successo. "I ragazzi hanno bisogno di capire e, che sono visti e che", ha concluso.Ma se la sua vittoria in Massachusetts rappresenta già una conquista fondamentale per la comunità Lgbtq+, la tornata elettorale americana potrebbe riservare altre sorprese: Healey non era infatti l'unica candidata lesbica a una carica nel Congresso. In Oregon è in corsa infatti un'altra candidata omosessuale,, ma al momento i dati sul voto rimangono incerti: la sua è una corsa all'ultimo voto tutta al femminile con la sfidante repubblicana Christine Drazan.Con i risultati della nottata elettorale americana ancora incerti, una cosa è però chiara: non c'é stata la 'red wave' , l'ondata rossa che i repubblicani auspicavano come certa. E, soprattutto, sembra ormai essere fallita la rivincita che Donald Trump aveva affidato ad un esercito di candidati Maga e in moltissimi casi negazionisti, che non riconoscono ancora oggi la legittimità della presidenza Biden. E la scommessa persa dell'ex presidente è destinata a rendere più complicati i suoi piani per, per la quale circolava già la data del 15 novembre. Altra cosa certa è che le elezioni di Midterm sono, tanto per i Democratici quanto per i Repubblicani, anche una questione di nomine e scelte simboliche. È per questo che, anche in questa occasione, ci sono molte "prime volte". C'è quella di, che sarà il. Il repubblicano, 45 anni, ha vinto il seggio in Oklahoma, battendo la democratica Kendra Horn. Dopo circa un secolo un nativo americano torna dunque a sedere tra i banchi del Congresso americano, nelle fila del Grand Old Party. Il precedente era stato Robert Owen, il quale aveva servito al Congresso fino al 1925. Mullin era stato già eletto per la prima volta nel 2012 alla Camera. "Un onore per la mia storia e una grande vittoria per il nostro Paese" ha esultato su Twitter. O, nell'altro schieramento, la vittoria del democratico, che diventa ildella storia dello Stato e il terzo negli Stati Uniti. Moore, 44 anni, che aveva ricevuto l'endorsement della star televisiva Oprah Winfrey e aveva lanciato una campagna elettorale incentrata suldel Maryland, ha sconfitto il candidato trumpiano Dan Cox.Un'altra prima volta del partito democratico è poi quella di, pioniere dellaeletto al Congresso americano. "Abbiamo fatto la storia per i cittadini della Florida , per la Gen Z e per tutti coloro che credono che meritiamo un futuro migliore - ha scritto su Twitter -. Sono più che grato di poter rappresentare la mia casa al Congresso degli Stati Uniti", ha aggiunto Frost, che con i suoiabbasserà l'età media del Congresso, la più alta da vent'anni. La sua campagna elettorale si è concentrata sucome la violenza armata, il cambiamento climatico , il diritto all'aborto e un'aumentata assistenza sanitaria. Quattro giorni prima delle elezioni di Midterm Maxwell Alejandro aveva raccontato di essere diventato un attivista politico dopo, nel Connecticut, nel 2012. "Sono entrato in politica", ha detto, perché "non volevo essere fucilato a scuola". Ma la storia, questa notte, è stata fatta anche indove il democraticoè diventato ilad essere eletto alla Camera dello Stato nord orientale. Lo riporta il Washington Post. In passato erano state elette delle donne transgender e al momento ci sono otto i deputati trans in tutti gli Stati Uniti In passato erano state elette donne transgender e al momento sono 8 i deputati T eletti in tutti gli Stati Uniti.