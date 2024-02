Meloni e Schlein, in Italia il potere è donna: sintonia nella diversità politica

Non c’è stato bisogno delle, un equilibrio imposto per legge. Di rosa l’Italia si tinge sempre di più per scelta, per qualità delle personalità proposte. Risultato: siamo l’unico Paese al mondo in cui a una premier donna contrappone una leader femmina del maggior partito di opposizione. È la prima osservazione che tutti hanno fatto dopo l’elezione alla segreteria Pd di Elly Schlein , al di là del significato e delle conseguenze politiche della sconfitta di. Due donne oggettivamente molto diverse all’apparenza e certamente nella appartenenza. Ma se leggiamo con attenzione il messaggio che Giorgia Meloni ha inviato l’altra notte a Schlein, beh, non si può non cogliere una sfumatura di solidarietà, di. Certo nei complimenti e auguri dellanon manca il calcolo politico: unache si colloca orgogliosamente e saldamente a sinistra sui temi del sociale, dei diritti, della pace, è una antagonista tosta, ma non un pericolo. Peggio sarebbe stato un Bonaccini pragmatico, capace di pescare al centro, di lanciare ponti e messaggi a forze che ora sostengono il governo. Con Schlein è tutto più chiaro: una da una parte, e l’altra dalla parte opposta. Discorso e ragionamento validi anche in senso contrario. Ovviamente. Ma non solo.Nel messaggio di Meloni non si può non cogliere lache si è fatta strada, per una giovane che deve guardare avanti e non indietro. Un po’ il Dna di Meloni, l’imprinting di una generazione rosa che avanza con impegno, senza sconti, anzi, trovando certamente di fronte ostacoli e resistenze. Dopo il giorno dei fiori, verranno certamente anche quelli dei cannoni politici.Ma difficilmente si spezzerà quel filo generazionale e di genere, emerso in filigrana da parte della Meloni, che la Schlein non ha certo potuto condividere nel momento in cui ha lanciato il guanto della sfida. Ma che probabilmente ritroveremo sul ring, da avversarie, quando se le daranno “in rosa” di santa ragione. In unai piani alti delle istituzioni. Con Silvana Sciarra a capo della Corte Costituzionale, seconda donna a ricoprire il prestigioso incarico dopo Marta Cartabia. Ricordando cheè stata la prima donna ad essere eletta giudice costituzionale dal Parlamento, e che nel 2014 e durante la presidenza di Giuliano Amato aveva già ricoperto il ruolo di vice presidente della Consulta. Poi Margherita Cassano la prima donna nella storia d’Italia a guidare la Corte di Cassazione, succedendo all’attuale presidente Pietro Curzio. La sua nomina verrà confermata proprio oggi in una seduta a cui parteciperà anche il. Insomma, duopolio rosa in politica e estensione a macchia d’olio nelle istituzioni. L’Italia maschile arretra. Quella al femminile avanza. A inarrestabile passo di carica.