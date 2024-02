Nella carta d'identità rimane la dicitura madre e padre. Cirinnà: "Famiglie stritolate dall'ideologia"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Cirinnà (@monicacirinna)

"Mentre festeggia il suo Natale il governo mette. E meno male che era c'era il Ministero della Natalità". Così in una nota Rosario Coco, presidente di Gaynet, commenta amareggiato la decisione di lasciare le diciture "padre" e "madre" sulle carte d'identità dei minori. Una scelta che risale al 2019, stabilita dal leader della Lega Matteo Salvini, allora ministro dell’Interno; poche settimane fa, però, un tribunale civile di Roma ha dato ragione a due donne , che volevano cambiare la dicitura sul documento della figlia in "genitore", essendo loro entrambe madri. In quell'occasione il giudice aveva anche invitato il Viminale a correggere il software per garantireUna vicenda che, oltre a suscitare la disapprovazione dello stesso Salvini, oggi vicepremier e ministro delle Infrastrutture del governo Meloni, aveva però aperto l'interrogativo tra i due ministeri, quello dell'Interno e appunto quello della Famiglia e Natalità. Ma "Nonostante la recente sentenza del tribunale di Roma, ilmadre e padre nelle carte di identità. Secondo il governo si tratterebbe solo di un caso specifico e le famiglie omogenitoriali possono comunque fare ricorso", spiega Coco. In pratica i ministroed, hanno deciso di lasciare invece tutto com'era, evitando di affrontare la questione del riconoscimento dei diritti delle famiglie arcobaleno e lasciando cadere la vicenda romana come un caso isolato. A farlo sapere la stessa Roccella interpellata da Repubblica: "Si è fatto tanto rumore per quella decisione ma si tratta di una, dunque vale per la singola coppia che ha fatto ricorso". Per tutte le altre? Resta tutto come prima: non sono riconosciute."Per evitare un documento falso ai loro figli e figlie le famiglie arcobaleno devono passare da un tribunale. Sembra di commentare un film distopico ma purtroppo è la realtà", prosegue il presidente di Gaynet. "La maggioranza rimane incollata a un, visto che in Italia, secondo l'Istat, le persone che vivono da sole superano le coppie con bambini. Prima di stracciarsi le vesti per l'inverno demografico - conclude Coco - Roccella e Meloni riconoscano subito gli stessi diritti a tutti i bambini e le bambine e le stesse responsabilità a chi vuole essere genitore". Sulla decisione è intervenuta su Open anche Natascia Maesi , presidente di Arcigay, spiegando che anche procedere con il ricorso è difficile: "È un percorso complicato. Soprattutto, sono ricorsi molto dispendiosi, non tutti possono permetterselo. Il rischio è che il riconoscimento diventi- evidenzia -. Ma tutte queste famiglie esistono e bisogna farci i conti, proprio per tutelare in primo luogo i minori. Non è il Dna quello che stabilisce chi è un genitore, ma è la responsabilità di crescere e amare i propri figli".L'ex senatrice dem Monica Cirinnà , che nel 2016 fu la prima firmataria e promotrice dellae negli anni si è spesa anche nella battaglia per la stepchild adoption , affida ai social un lungo sfogo contro la decisione dei due ministri di lasciare la dicitura "madre" e "padre" anche per le coppie omogenitoriali. "Nel frattempo centinaia di bambini e bambine avranno carte di identità in cui c'è scritto il falso. E non solo perché Luisa non può essere definita 'padre' e Mario non può essere definito 'madre'. Ma anche perché esistono moltissime situazioni nelle quali è semplicemente impossibile indicare contemporaneamente la presenza di un padre e di una madre - si legge in un passaggio del post - penso ad esempio alda un nonno o da una zia, persone che - come abbiamo ripetuto per decenni - 'fanno le veci' dei 'genitori'. E che oggi vengono. Davvero, basterebbero la logica e il buon senso, lo ricordò anche il Garante per la privacy nel suo parere sul decreto Salvini - aggiunge riferendosi al testo del del 31 gennaio 2019 -. Ma la propaganda della destra, e ora di questo governo, non guarda in faccia nessuno: neanche i bambini a cui dicono di tenere tanto. Bugia:".