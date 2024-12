Stadio dei Marmi, l’area disabili è un disastro: la denuncia social e la rabbia dei tifosi

CARRARA, 10 dicembre 2024 – ​​​​​​Stadio dei marmi nell’occhio del ciclone. Dopo la denuncia di Lanmarco Laquidara sulle condizioni dello spazio dei disabili, si è scatenata la rabbia dei tifosi del Palermo che, con un video diventato presto virale, sbeffeggiano lo stato dell’area riservata agli ospiti. Intanto l’amministrazione spiega che i lavori per i disabili si faranno.

“Come previsto dalla legge, l’area riservata ai disabili è presente da anni – spiega l’assessore alle Opere pubbliche Elena Guadagni che riconoscendo le problematiche, annuncia che “da mesi stiamo lavorando per risolvere la situazione” e parla di progetto di adeguamento e riqualificazione del settore che prevedeva una nuova fondazione e di una pensilina. “Gli interventi si sarebbero dovuti svolgere nel corso dell’estate, ma non è stato possibile. Vista la promozione in serie B l’impianto ha dovuto subire un restyling per adeguarsi alla nuova categoria, di conseguenza tutti gli interventi sono stati rimodulati con diversi problemi.

L’ampliamento previsto avrebbe interferito con la postazione per le riprese televisive e le telecamere della Var richieste dalla Lega B. Risolto questo primo problema è emerso come i lavori avrebbero ostacolato un nuovo progetto di ampliamento della capienza del rettilineo per arrivare a 5.500 spettatori totali. Siamo consapevoli della necessità di dovere adeguare nel più breve tempo l’area dedicata ai disabili e per questo è stata approvata una delibera per dare il via agli interventi. Procederemo quindi con la realizzazione di una platea in posizione più arretrata rispetto al previsto e all’installazione della nuova copertura. Realizzereno anche una nuova uscita di sicurezza della curva Nord”.

Intanto il video impietoso dei tifosi del Palermo mostra un settore ospiti non proprio in splendida forma ed è diventato virale. Dopo la denuncia di Lanmarco Laquidara, papà dello storico tifoso giallo azzurro Edoardo, sull’inadeguatezza del settore disabili, una specie di gazebo che in caso di pioggia diventa un colabrodo, a lamentare che il dei Marmi non sia uno stadio da serie B sono i tifosi rosanero. Laquidara ha anche denunciato che, dopo la promozione in B, i tifosi disabili sono aumentati, e che alcuni spettatori come suo figlio, in caso di pioggia, devono assistere alle partita da quelli che lui chiama ‘loculi’, rientranze da circa un metro e 50 che si sono create dopo i lavori di adeguamento.

Gli ultras parlermitani sui social hanno postato video in cui la tifoseria ospite definisce la loro postazione come “scandalosa”. Nel video si sente chiaramente “mai vista una cosa così, abbiamo pagato 15 euro di biglietto”. Oltre al post i tifosi del Palermo si sono scatenati anche sui social con commenti negativi del tipo “ed è a norma di B?”, ma anche “indecente, l’ho visto dalla tv non può essere possibile uno Stadio del genere in serie B, ma manco in C”, mentre qualcun altro ha aggiunto “io ci sono stato lo scorso anno, questo campo merita solo la Terza categoria”.

Non solo critiche social per il settore ospiti, anche il sito sportivo ‘Pianetaserieb’ ha segnalato che i sostenitori rosanero non hanno apprezzato la struttura dello Stadio dei Marmi, che definisce “indiscutibilmente poco indicato per ospitare le tifoserie ospiti di un campionato come la Serie B”.

Insomma nonostante la corsa per adeguare l’impianto sportivo alle prescrizioni per la storica promozione della Carrarese calcio in B, i lavori da fare sono ancora molti.