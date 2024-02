Stati Uniti, il condono dei prestiti: Biden cancella un debito studentesco di 10.000 dollari

Cancellati i debiti studenteschi a chi ha i redditi più bassi

Il costo per il governo e le critiche

. Soprattutto negli Stati Uniti , dove per frequentare college e università , gran parte degli studenti sono costretti a chiedere prestiti che poi si troveranno come pesante bagaglio da portare per molti anni a seguire dopo la laurea. Su questa base la mossa del Presidente degli Stati Uniti risulta significativa: nel 2020 è stata istituita per la prima volta una moratoria temporanea sui prestiti agli studenti, che sarà ora prorogata un'ultima volta fino al 31 dicembre di quest'anno.federali per milioni di americani che guadagnano meno di 125.000 dollari ogni anno. Il condono riguarderà ancheagli studenti che usufruiscono delle, che si applicano a coloro che hanno maggiori difficoltà economiche. "La gente potrà finalmente liberarsi da quella montagna di debiti", ha dichiarato il presidente parlando dalla Casa Bianca mercoledì, aggiungendo che il suo piano darà più "respiro" alle famiglie dei lavoratori e della classe media. Si stima infatti cheabbiano uncon gli istituti scolastici federali. Quasi un quinto deve meno di 10mila dollari. "L'onere è così pesante che, anche se ci si laurea, si rischia di, che una volta era garantita dalla laurea", ha spiegato Joe Biden, ricordando la vergogna provata da suo padre, venditore di automobili, quando ha dovuto lottare per pagare l'istruzione dei suoi figli. Circa un terzo dei mutuatari, specifica, il che rappresenta "il peggiore dei i due mondi". L'annuncio segue più di un anno di intenso dibattito interno alla Casa Bianca e di crescenti pressioni da parte dei democratici progressisti: sono stati in particolare il leader della maggioranza democratica del Senato, Chuck Schumer, e la senatrice Elizabeth Warren, del Massachusetts, a spingere il presidente ad usare il suostudenteschi, anche se i due avevano chiesto che la somma da condonare fosse fissata a 50mila dollari.Secondo le stime del modello di bilancio Penn Wharton dell'Università della Pennsylvania, una cancellazione una tantum di 10.000 dollari per ogni mutuatario che guadagna un massimo di 125.000 dollarial governo federale circa. Dopo aver annunciato la misura Biden ha affrontato molte, affermando che il suo piano di condono per gli studenti è la "strada più responsabile dal punto di vista economico". "per aver aiutato gli americani che lavorano e la classe media", ha detto, aggiungendo che "nessun individuo o famiglia ad alto reddito beneficerà di questa azione". Ie alcunihanno affermato che la cancellazione del debito, dando agli americani più soldi da spendere. Altri sostengono che lanei confronti di coloro che hanno già pagato i prestiti arretrati degli studenti.Il leader della minoranza alla Camera, Kevin McCarthy, repubblicano della California, ha subito criticato il piano su Twitter: "sulla cancellazione del debito? Gli americani che lavorano sodo e che hanno già pagato i loro debiti o che non hanno mai contratto un debito per gli studenti", ha scritto. Alcuni legislatori democratici hanno ribattuto affermando che la cancellazione dei prestiti agli studenti aiuta ad affrontare. Gli studenti di colore, infatti, hanno maggiori probabilità di contrarre prestiti studenteschi federali e di importi più elevati rispetto agli altri americani. Secondo uno studio della Brookings Institution, quattro anni dopo aver conseguito il diploma di laurea, idevono in mediarispetto ai loro coetanei bianchi.