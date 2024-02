4w4i: cosa emerge dalle indagini su lavoro, merito e linguaggio inclusivo

Lavoro e linguaggio inclusivo

L'evento di chiusura della 4w4i

Più di mille ospiti, 300 eventi e oltre 400 partner coinvolti in 4 settimane consecutive di eventi digitali tramessi live e on demand. Sono questi i numeri della quarta edizione di, che denotano il successo dellaideata e promossa da TIM, che si è chiusa il 14 novembre. Complessivamente sono state prodotte più di, che hanno avuto come ospiti manager delle principali aziende italiane, artisti, giornalisti, rappresentanti del mondo della cultura e influencer, generando circae più di 4milioni di visualizzazioni. L’evento conclusivo di questa edizione è stato pensato per essere una grande festa che celebra il racconto dell’inclusione avvenuto nel corso di queste settimane.Si è fatto il punto sulla sempre maggior consapevolezza sulle tematiche di base del programma, ma anche su una crescente attenzione al merito evidenziate dalle indagini "Quanto ne sai di D&I", realizzata da Work Wide Women, e "Meritorg Check", presentata dal Forum della Meritocrazia. Dalla ricerca di Work Wide Women, che ha registrato più di 15mila interazioni durante la durata della manifestazione, emerge che il 63% delle persone coinvolte conosca quali sono le difficoltà lavorative post-maternità ), mentre il 97,9% conosce le definizioni di cultura, interculturalità e multiculturalità e il 59% delle persone adotta correttamente un linguaggio inclusivo nei confronti di persone con. Negli ambiti legati alle tematiche Lgbtqia+ e generazionali si registra, invece, una leggerapiù appropriati da utilizzare.Sul fronte del merito, le organizzazioni che hanno partecipato al sondaggio hanno ottenuto un, dimostrando un livello di meritocrazia soddisfacente. Analizzando i risultati in dettaglio, i pilastri con le performance più elevate sono stati quelli delle Pari opportunità (84/100), seguito da Qualità e sviluppo del capitale umano (77/100), seguono Performance e carriera (65/100), Attrattività per i talenti (64/100), Regole e Trasparenza (57/100).L’evento di chiusura, disponibile in streaming sul sito 4w4i.it, ha visto non solo il racconto dei partner, la presentazione delle ricerche e ladella 4W4I. Ma ha riservato anche momenti di spettacolo. Dopo i saluti di Paolo Chiriotti, Responsabile Human Resources & Organization di TIM, e di Andrea Laudadio, Responsabile TIM Academy & Development di TIM, fra i protagonisti della serata c’erano i “The Pills”, gruppo comico di content creator, che hanno animato due “live podcast” dialogando con tre ospiti di eccezione: la modella Oxana Likpa, il giornalista crossdresser Stefano Ferri , l’attrice e presentatrice Michela Giraud . Mentre Enrico Galletti, giornalista di RTL 102.5, ha mantenuto unin sala e con quello collegato in streaming attraverso Whatsapp. La conclusione dell’edizione 2023 è stata affidata allo spettacolo ‘Up&Down’ messo in scena da Paolo Ruffini, assieme alla compagnia teatrale Mayor Von Frinzius, composta da attori neurodiversi.