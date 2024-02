Canada, per salvare le specie animali in via d'estinzione arrivano i puzzle del Wwf

Endangered Pieces, sono quattro e contengono solo tanti pezzi quanti sono gli animali lasciati allo stato brado. Il puzzle del panda gigante, grazie al successo delle azioni di conservazione intraprese negli ultimi tre decenni, è il più grande, con 1.864 pezzi. Quello della tigre di Sumatra è di 400 pezzi, il bradipo pigmeo ne ha 79 e l'orca, icona della costa del Pacifico, è l'offerta più piccola con soli 73 pezzi. La collezione sarà disponibile dall’estate 2022. Prodotti con il titolo, sono quattro e contengono solo. Il puzzle del panda gigante, grazie al successo delle azioni di conservazione intraprese negli ultimi tre decenni, è il più grande, con 1.864 pezzi. Quello della tigre di Sumatra è di 400 pezzi, il bradipo pigmeo ne ha 79 e l'orca, icona della costa del Pacifico, è l'offerta più piccola con soli 73 pezzi. La collezione sarà disponibile dall’estate 2022.

Perché un puzzle? Gli ideatori del progetto sono partiti dal fatto che questi giochi sono adatti alle famiglie e possono anche innescare conversazioni importanti, attraverso le generazioni, sullo stato della fauna selvatica e del nostro pianeta. Inoltre, il numero dei pezzi permette di “toccare con mano” il problema.

Il ricavato sarà interamente devoluto a WWF Canada per finanziare altri progetti. "I proventi di Endangered Pieces' faranno avanzare i nostri ambiziosi piani per ripristinare la natura e salvaguardare la fauna selvatica. Stiamo lavorando duramente per garantire che man mano che questa iniziativa cresce, crescerà anche il numero di pezzi in ogni puzzle" dichiara Mark Charles, vicepresidente marketing del WWF-Canada. E aggiunge: "Sappiamo che il pianeta è in crisi e la finestra per mantenere la temperatura al di sotto di 1,5 gradi ed evitare l'estinzione delle specie a rischio si sta chiudendo. Ma c'è ancora tempo per invertire il percorso che stiamo percorrendo se agiamo ora, con le giuste azioni di conservazione nei posti giusti".

Siamo collettivamente responsabili di questo sconsiderato disastro ambientale in cui l'indifferenza è un crimine fatale. Se gli esseri umani sono la causa principale di distruzione e perdita, allora l'umanità può essere i facilitatori del rinnovamento e della protezione. Nessuna azione è troppo piccola e nessuna azione arriva troppo tardi. Siamo profondamente grati a tutti coloro che supportano il WWF e il progetto Endangered Pieces per aiutare a riassemblare e ripristinare il mondo naturale". Un gioco, quindi, per accendere i riflettori su uno dei problemi più attuali e sentiti. "Il devastante declino e degenerazione della biodiversità è una calamità che non si risolverà da sola - dice Ajaz Ahmed, Ceo di AKQA -.

Il WWF da sempre si batte per la tutela dell'ambiente attraverso la protezione delle specie in pericolo e la conservazione degli ecosistemi e della biodiversità, la riduzione dell'inquinamento e la lotta contro lo spreco di risorse e di energia. E una delle principali battaglie che al tempo stesso rappresenta la più grande vittoria per il WWF riguarda il panda gigante (simbolo della ONG ambientalista).

specie vulnerabile dopo oltre 30 anni di battaglie: l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) ha ufficializzato il passaggio del panda gigante in categoria vulnerabile il 4 settembre 2016. Ma il rischio di estinzione del mammifero resta alto perché l'habitat di questi animali si sta comunque rimpicciolendo a causa della distruzione delle foreste, e diventa sempre più difficile trovare germogli di bambù per nutrirsi. La scarsità di cibo li spinge a spostarsi di continuo, ma in questo modo sono esposti al bracconaggio e ai mille pericoli dovuti alle infrastrutture costruite dall'uomo. Il mammifero asiatico è passato, infatti, da specie a rischio estinzione a

