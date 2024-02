Formazione contro molestie e discriminazioni: in azienda si fa nella realtà virtuale. Pro e contro

La nuova formazione aziendale virtuale

Qualcosa che, se appare futuristico, è invece più vicino di quanto pensiate a diventare la normalità. Qualcuno dice che la tecnologia sta cambiando le carte in tavola; altri si preoccupano che possa causare problemi ai sopravvissuti e che faccia poco per cambiare i comportamenti sbagliati. Ma secondo alcuni questo è l'esordio di una nuova era per la formazione aziendale. Le immagini descritte fanno parte, infatti, di un addestramento sulle molestie sessuali fornito al Washington Post dalla società di realtà virtuale. L'idea è quella di trasformare decenni di formazione classica, attraverso PowerPoint e manuali, in esperienze che portano le persone nel bel mezzo dei casi di molestie. Vantage Point sottolinea infatti che mostrare ai dipendenti come ci si sente ad essere discriminati li renda più motivati ad imparare. Vengono citate inoltre ricerche in cui si dimostra che gli scenari di realtà virtuale scatenano più empatia e comprensione nei partecipanti, fornendo migliori possibilità, sostengono, di arginare comportamenti negativi sul posto di lavoro. "nera e capire come ci si sente", ha detto Morgan Mercer, l'amministratore delegato della società. "Possiamo spingere gli utenti fino al punto dicome se fossero coinvolti sul serio. Abbiamo creato un'esperienza in cui sono immersi e in cui. Poi possiamo effettivamente insegnare loro cos'è quel qualcosa".Negli ultimi quattro anni, hanno cominciato a spuntare compagnie che volevano coniugare il progresso tecnologico con un'industria che, a loro dire, aveva bisogno di essere stravolta. E, in alcuni casi, i fondatori di queste stesse aziende di realtà virtuale hanno avutosu cui basarsi nel loro lavoro. Una tipica lezione di VR richiede agli utenti di indossare una cuffia e un visore, con i quali entrano in un, e vengono presentati loro scenari da osservare o a cui partecipare. In vari momenti di un modulo didattico, la scena si interrompe e si pongono- come ad esempio se ciò a cui hanno assistito è una "microaggressione" o un "gaslighting" - o si forniscono esempi di come gestire la situazione. Gli sviluppatori di questi sistemi sostengono che la combinazione die addestramento periodico ha una maggiore possibilità di cambiare i comportamenti delle persone rispetto all'ascolto di una presentazione PowerPoint, all'osservazione di scenari finti di fronte a una sala conferenze o alla lettura di un manuale. "Se è abbastanza coinvolgente, se è abbastanza memorabile, non lo dimenticherete, e vi colpirà al punto da influenzarvi emotivamente – affermano – Ti mette nei panni di un'altra persona".Ma gli. Se la VR offre un'esperienza di apprendimento più coinvolgente, avvertono, tali corsi di formazione possono anche provocare reazioni indesiderate in persone che hanno sperimentato sulla loro pelle il sessismo o il razzismo in ambiente lavorativo. E se gli scenari VRdi formazione, ma in un modo nuovo, la ricerca suggerisce che il loro impatto potrebbe essere limitato. Nel frattempo, l'innovazione potrebbe indurre le aziende a pensare di aver fatto abbastanza. "Temo che potrebbe essere una", ha commentato al Whashington Post Eden King, docente ed esperta in tema di molestie sessuali alla Rice University. "E sono preoccupata che le organizzazioni possano pensare che sia una, quando non credo che possa esserlo", aggiunge. Negli ultimi 30 anni, i training aziendali sugli abusi sono diventati uno strumento sempre più comune all'interno dei posti di lavoro, anche se il metodo di erogazione si è evoluto. Sulla scia del movimento #MeToo , ricercatori, attivisti ed esperti di formazione sulle tema hanno esaminato il contenuto di questi corsi: gli studi hanno evidenziato che, indipendentemente dal tipo di formazione, rimanevano due punti deboli, ovvero i lavoratori non imparavano molto eY-Vonne Hutchinson, CEO della società di consulenza sulla diversità, l'equità e l'inclusione ReadySet, teme la reazione delle persone che hanno già sperimentato le molestie sessuali o il razzismo sul posto di lavoro se saranno sottoposte a corsi di formazione realistici che imitano quelle esperienze. Offrire corsi di aggiornamento con l'obiettivo di "mettere le persone a disagio" secondo lei non tiene minimamente conto della necessità di. "Noi come persone marginalizzate siamo in molti casi chiamati a sopportare il trauma per l'educazione degli altri – afferma al Washington Post –. Ein modo che le persone dei gruppi dominanti possano 'imparare'". Hutchinson ha aggiunto che se anche le persone apprendono, spesso dopo non viene fatto nient'altro perché la cultura del posto di lavoro diventi più sensibile ai comportamenti negativi. "Se un dipendente ha difficoltà ad empatizzare con le persone che sono discriminate o abusate, i benefici di una formazione, non importa quanto nuova, sono limitati. Secon persone che stanno subendo un trauma, penso che sia un problema personale – conclude –. Questo probabilmente non sarà risolto da un addestramento in VR".