Gender gap nelle discipline Stem, alla Sant'Anna di Pisa torna l'orientamento al femminile

"Un obiettivo strategico contro le disparità"

Facoltà Stem: i dati nel mondo e in Italia

Da Margherita Hack AstroSamantha . Donne che hanno regalato a bambine e ragazze l'immagine di un mondo senza limiti e confini. Fino a diventare delle vere e proprie eroine agli occhi di chi oggi fa ancora fatica a pensarsi astronauta, ingegnere, fisico. Ad aprire la porta ad una nuova generazione di studentesse delle discipline Stem (acronimo di “”) è la, che quest'anno lancia per la seconda edizione il progetto. L'Ateneo pisano ospiteràmeritevoli - provenienti da ogni angolo di Italia, selezionate tenendo conto dei risultati scolastici, del titolo di studio dei genitori e sulla base delle segnalazioni ricevute dagli istituti secondari di II grado di provenienza - per un orientamento a 360 gradi. L'obiettivo? Promuovere la scelta di iscriversi ai corsi di laurea Stem da parte delle ragazze, sconvolgendo il trend nazionale. La Scuola offrirà due corsi di presentazione dei contenuti e prospettive dello studio di questa branca di discipline tra cui figurano, oltre che a vivere un’esperienza di vita collegiale. Il primo corso di orientamento universitario si svolgerà lunedì 4 luglio alle ore 9.30 in aula magna (sede centrale, piazza Martiri della Libertà 33, Pisa) e si concluderà giovedì 7 luglio; seguito dal secondo corso che si svolgerà da lunedì 25 a giovedì 28 luglio.“Aumentare laè un obiettivo strategico per, oltre che per", sottolineano i docenti dell'Ateneo d'eccellenza pisano,, responsabili insieme alla prorettrice all’Orientamentodi questo progetto. Durante la permanenza a Pisa, le partecipanti - ospitate nelle strutture della Scuola Superiore Sant'Anna - avranno l'opportunità di confrontarsi con docenti, ricercatrici, ricercatori, esperte, esperti, allieve e allievi sulle sfide del mondo del domani. Per le partecipanti sarà il primo approccio con contenuti e prospettive aperte dallo studio di discipline come, e potranno interagire con. Per tutta la durata del corso di orientamento, le studentesse vivranno l’esperienza della vita collegiale e saranno accompagnate da allieve e allievi in visita ai principalidella Scuola Superiore Sant'Anna.Attualmente,, solo ildegli iscritti alle facoltà Stem sonosi riflette anche nel mondo del lavoro, tanto che oggi, a livello globale, solo ildi chi lavora nello sviluppo di applicazioni mobile e software è donna. Nelle 20 principali economie del mondo la presenza femminile negli ambiti data science e artificial intelligence arriva appena al, alin campo ingegneristico e alnel cloud computing (ORWH, 2021). In Italia il divario di genere è abbastanza netto. A fronte di una media Ue di circatra 20 e 29 anni,. Mentrel dato dei maschi è quasi doppio: 27,9. Questo è undivario presente in misura variabile in tutti gli stati dell’Unione. Nel nostro Paese, il dato medio dei laureati (di entrambi i sessi) è più basso:ogni mille giovani residenti. La quota di laureati Stem tra i maschi sale a 19,4, quella delle laureate si attesta al 13,3, con circa 6 punti di distacco.