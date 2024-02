I problemi dell'Università in Italia: il merito dei laureati 'prodigio' non può oscurare i difetti

Nel nostro Paese si è parlato molto, ultimamente, di. Se il loro lavoro è eccezionale, quello della stampa, della politica e degli atenei appare molto più ipocrita., studente sardo di 25 anni, ha recentemente conseguito la sua sesta corona d’alloro presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Prima di lui, a giugno 2020, il record per il numero di lauree apparteneva a, il quale aveva suscitato il medesimo clamore sulla stampa nazionale. Fermo restando che il talento, l’impegno, la perseveranza e anche i risultati di queste persone siano positivi e meritino plauso, il caso ricorda certi docenti che, per giustificare la verifica in cui quasi tutta la classe è andata male, si rivolge verso l’unico studente promosso. D’altronde, se ce l’ha fatta lui, potevano farcela tutti, no? La situazione, per l’università italiana, non è delle migliori sotto vari punti di vista. Basta guardare ale già si capisce dove si va a parare: secondo dati Istat del 2020, in Italia, contro una media dell’Unione Europea del 32,8%. Questo testimonia il mancato successo del passaggio da un’università d’élite a una di massa. Gli atenei non sono in grado di accogliere grandi numeri di studenti e molti di quelli che iniziano un percorso non lo portano a termine. Secondo Affari Italiani, incrociando i dati di Eurostat e AlmaLaurea, con(289.900 studenti e 234.000 studentesse) l’Italia ha un triste primato anche in questo ambito: è la seconda a livello europeo, dopo la Francia. L’abbandono in realtà inizia già prima . In Italia, ancora secondo Istat, nel 2020 la quota di giovani che hanno abbandonato gli studi prima di conseguire il diploma è pari al 13,1%, per un totale di circa. La percentuale sale al 16,3% se ci riferiamo a Sud Italia. Non esattamente un quadro idilliaco, e fare leva su singoli casi virtuosi non può cancellare problemi strutturali.Altro aspetto importante è che i successi di Giulio e Samuele non sono agevolati dalla legge. In Italia, per un decreto regio risalente al 1933,. Un limite divenuto anacronistico e penalizzante per tutti i ragazzi che invece potrebbero trarre beneficio da carriere sincretiche che uniscano profili diversi. Questo tema è oggetto del, il cui relatore è l’onorevole Alessandro Fusacchia, approvato all’unanimità alla Camera in ottobre e in attesa di una data per essere discusso al Senato. In un contesto del genere, casi virtuosi di studenti eccellenti non si verificano grazie all’università, ma nonostante essa. L’ultimo aspetto che è necessario evidenziare è come il nostro Paese decide di impiegare i suoi laureati. Un rapporto della Corte dei conti uscito a maggio del 2021 afferma come, a partire dal 2013,del 41,8%. Le cause, secondo quando emerge, sarebbero da individuare nellee nel fatto che “rispetto a quelle di chi ha un livello di istruzione inferiore”. Le “limitate prospettive occupazionali”, unite alla “remunerazione non adeguata”, sono i motivi che portano sempre più laureati a lasciare l’Italia verso altri lidi più favorevoli. Forse, invece delle onorificenze e dei complimenti, sarebbe giusto garantire i mezzi, il rispetto e un futuro dignitoso a chi studia.