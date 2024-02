Il calvario di Martina, ex modella che rischia la vita per l'Rcu: "Ma pensano che vada a ritoccarmi il trucco"

Le patologie infiammatorie croniche intestinali sono un fenomeno in costante, drammatico aumento nella popolazione mondiale. Dal morbo di Crohn alla colite ulcerosa alla così detta Rcu, la Rettocolite ulcerosa. I sintomi non sempre si limitano al bisogno di correre spesso in bagno ma, a seconda della gravità, possono abbinarsi a forti spasmi addominali, dolori articolari, senso di ottundimento, stanchezza, problemi alla vista e alla memoria. Proprio per colpa della variabilità dei sintomi, a volte passano anni prima che una di queste patologie venga diagnosticata. Invece l'identificazione andrebbe fatta il prima possibile, perché tra le complicanze più gravi che si possono verificare nel tempo c'è l'ispessimento della parete intestinale e lo sviluppo di tumori. Non volendo andare a pensare a conseguenze tanto tragiche, c'è comunque da considerare il difficile risvolto psicologico e sociale nella vita di un paziente. A raccontare a Luce! cosa significhi soffrire di complicazioni di questo tipo è l'ex modella Martina Santagiuliana di Recoaro Terme (VI), una giovane donna che sin da bambina combatte contro la Rcu, ed è stata dichiarata uno dei casi più gravi d'Italia.

Innumerevoli ospedali, interminabili visite, esami strumentali, interventi chirurgici anche una volta l'anno. Dolore, paura, senso di solitudine ed incomprensione da parte di una società che male accetta persone apparentemente normali, ma che invece sono portatrici di una malattia invalidante, hanno portato Martina (30 anni) ad attraversare periodi di scoramento, durante i quali chiudersi in casa e gettare la chiave sembrava essere l'unica soluzione possibile. Invece lei non si è mai arresa, non importa quanti interventi abbia dovuto affrontare, non importa quante volte ha sentito dire dai medici "le speranze di vita sono scarse". Martina ha combattuto, a gennaio scorso è arrivata fino in Belgio per tentare un'operazione complicata che, le auguriamo, potrebbe essere risolutiva. Intanto oggi dal suo profilo Instagram manda messaggi di conforto alle persone che soffrono come lei. Non lo fa postando solo foto sorridenti di una vita patinata e invidiabile, come la maggior parte della gente. Il suo è un profilo umano, nel quale la si vede sorridere quanto piangere, affrontare momenti in ospedale, combattere per il diritto ad una vita normale che, fino ad ora, Martina non ha potuto avere.

Martina, quando ha scoperto di avere la Rcu? "Avevo appena 4 anni. In quel periodo in Italia iniziavano ad esserci i primi casi ma non si sapeva quasi niente della patologia. Persi molto tempo in giro per ospedali prima di capire cosa avessi. Mesi e mesi, e purtroppo il tempo perso è stato fatale. Grazie alla determinazione dei miei genitori alla fine approdai a Verona, dal dottor Cinquetti, un medico che ormai è un amico e che sento per telefono tutt'oggi. Qui ricevetti un nome per la malattia che mi affliggeva, ma ci vollero 2 mesi di ricovero perché i miei parametri tornassero nella norma".

Come ha vissuto quell'esperienza una bambina così piccola? "Dimenticando il mondo dei bambini e iniziando a vivere solo quello degli ospedali. I miei amici non erano i compagni dell'asilo ma gli infermieri e i medici dei reparti. Iniziai a far finta di curare le mie bambole".

Cosa successe dopo? "Dopo che venni stabilizzata mi rimandarono a casa, ma continuavo a stare male, con forti dolori all'addome. Una sera, mentre sedevo sul divano e i miei genitori erano in cucina, improvvisamente sentii il corpo abbandonarmi. Dissi solo 'Ciao mamma, ciao papà', poi persi i sensi. Riaprii gli occhi una prima volta e mi ritrovai in macchina, poi in ospedale. Fortunatamente il medico che mi aveva in cura nel frattempo era stato a un convegno e aveva conosciuto uno specialista che eseguiva interventi complessi all'intestino. Quella volta fui ripresa per i capelli, il mio intestino era collassato e non funzionava più".