In Sudafrica avvistato un elefante rosa: non è un sogno, è solo albino

Dumbo aveva le orecchie gigantesche e sappiamo bene quanti giudizi negativi abbia ricevuto. E quello era solo un cartone animato. Ma per un cucciolo di elefante africano le cui immagini sono circolate molto sul web nei giorni scorsi le cose, per fortuna, sembrano essere andate meglio. Nonostante l’elefantino presenti un vistoso particolare che lo rende unico nel suo genere: è completamente rosa!

Avvistato insieme alla sua famiglia nella più grande riserva naturale del Sudafrica, il Kruger National Park, l’esemplare è affetto da albinismo (esatto, non riguarda solo le persone), una condizione ereditaria che influisce sulla produzione di melanina. Ad immortalarlo mentre gioca con gli altri elefanti del suo branco è stata una guida turistica professionista, Theo Potgieter, durante un tour, che poi ha condiviso le foto sui social network.

Quindi non vi spaventate se le vedete, non siete ubriachi: è un cucciolo reale, in carne e ossa – proboscide compresa – ed è rosa con gli occhietti e il pelo chiari. L'operatore ha avvistato l’elefantino africano di questo particolare colore – come non notarlo – a Olifants River, nel Parco Nazionale famoso in tutto il mondo per i meravigliosi safari e servizi fotografici che si tengono al suo interno. Potgieter ha infatti dichiarato a SWNS di aver sentito parlare di un esemplare rosa che vive nel parco nazionale, ma fino a febbraio non lo aveva mai visto di persona.

“Sono stati segnalati alcuni avvistamenti di questo giovane maschio alla fine del 2023, ma non sono a conoscenza di filmati che lo ritraggano” ha spiegato. “Gli elefanti africani rosa sono estremamente rari da vedere in natura… se non sei ubriaco o il personaggio Dumbo della Disney”, ha scritto scherzosamente su Facebook, sottolineando quanto sia stato esclusivo quell’incontro.

Sapendo che non c'erano ancora foto dell’animale, la guida “ha preso la macchina fotografica per immortalare e avere così un video di conferma” della sua esistenza. Gli scatti dell'uomo mostrano l’elefantino, unico nel suo genere, mentre gioca con la sua famiglia e sguazza in una pozza vicino al fiume. “Che piacevole sorpresa”, ha commentato Theo.

L'esemplare albino è stato accolto dalla famiglia e dal branco (Theo Potgieter)

Una sorpresa anche perché il quadretto che si vede nelle foto non è affatto scontato: il cucciolo è riuscito a farsi accettare dagli altri componenti del branco, nonostante le visibili differenze, e si tratta di un’eventualità molto rara. Generalmente infatti – e qui l’essere umano spesso rispecchia in tutto e per tutto il mondo animale – gli animali albini vengono allontanati dal gruppo sociale di appartenenza, il che fa crescere sensibilmente il rischio di morte per predazione, già aumentato per il particolare colore della sua pelle che ne rende difficile la mimetizzazione in natura.

“Stimerei che il giovane maschio abbia un anno e, sebbene le complesse dinamiche di gruppo spesso portino a respingere gli individui con il genoma recessivo, questo piccolo è stato accettato da tutti i membri del gruppo e sembra essersi perfettamente inserito”, ha spiegato Theo Potgieter, aggiungendo che, secondo le sue stime, “solo una nascita su 10.000” dà origine a un elefante di colore più chiaro.

Un animale albino, inoltre, può avere significativi problemi di vista e soprattutto di malattie della pelle, non essendo protetto in modo adeguato dalle radiazioni ultraviolette. “Sfortunatamente queste piccole gemme sono molto vulnerabili al forte e cocente sole africano duro. Questo piccoletto però ha un'intera famiglia che si prende cura di lui, come fanno con tutti i loro piccoli”, conclude la guida turistica. E questa notizia ci dà speranza che, nonostante tutto, anche l’elefantino rosa possa avere una lunga vita.

Questo cucciolo non è l'unico animale dall'aspetto accattivante. Il 31 luglio è nato un cucciolo di giraffa senza macchie al Brights Zoo, una struttura privata a conduzione familiare a Limestone, nel Tennessee, mentre un altro cucciolo di giraffa completamente marrone è stato avvistato allo stato brado in Nambia. E po ricordiamo che nel 2019 in Asia e in Francia sono nati due cuccioli di leone bianco, specie generalmente tipica del Sudafrica, e nel 2020 un altro è nato in Germania.