LiBere: la startup che vuole definire per ognuno un'identità digitale green

Unainnovativa con l'di creare una piattaforma in grado di definire per ognuno un'. E' questa, l'attività nata nel 2021 e una delledel Premio Luce! Startup Inclusiva , che verrà assegnato il prossimo 21 ottobre, nel corso del terzo Festival del canale nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.La startup ha le idee chiare. Vuolele azioni sostenibili eda esse. Vuole creare un ecosistema dove esercenti, startup e utenti si impegnano aper mantenere alta l'attenzione sulle tematiche ambientali. Vuole sviluppare interesse esulle problematiche della plastica e sulla necessità dell'acqua libera come bene primario e risorsa essenziale. E il tutto come fosse un. LiBere inoltre mette al centro il valore della Sostenibilità . Comprare alimentia kilometri zero al posto dei prodotti confezionati,invece di ricomprare, utilizzare veicoli inpiuttosto che usare la macchina. Riempire le bottiglie di vetro allaanziché comprare l'acqua in bottiglia, portare unasempre con sé per non acquistare le mezze minerali,sono solo piccoli esempi di gesti che non ci cambiano la vita ma che possono avere un enorme impatto sul nostro Pianeta se compiuti in collettività. Non a caso la startup si pone anche l'obiettivo di ispiraretra i suoi utilizzatori. La consapevolezza che, anche se piccolo, un qualsiasi comportamento sostenibile conta. E in che modo? Passando da un'Economia Lineare ad un'perché questo è un passo obbligato per la cura dell'ambiente.Ma LiBere è anche un'. Infatti il valore di queste azioni diventaCompleta le missioni e guadagna, la moneta della sostenibilità. Spendi il ricavato delle tue azioni virtuose in sconti di prodotti sostenibili e sostieni il mercato green. Riempi la tua borraccia e scopri quanta Plastica e CO² eviti di produrre e sali nella classifica della sostenibilità. Inoltre grazie all'applicazione potrai tenere traccia degli sviluppi della tua attività sostenibile visualizzando i contatori di Plastica e CO². LiBere ti permette di visualizzare sulla mappa tutte lee di alcune grandi città europee. E nel caso non trovassi la fontana vicino casa tua nessun problema: segnalalo alla startup e avrai una ricompensa.Ma le sorprese non finiscano qui. Quante volte siete entrati in un bar e vi siete sentiti in imbarazzo nel chiedere un bicchiere d'acqua, o peggio ancora vi siete visti rifiutare la richiesta? La soluzione ce la dà sempre LiBere grazie ai suoi. Gli esercizi LiPoint affiliati sonoe sono riconoscibili grazie alla vetrofania LiBere ben visibile all'esterno del locale. In un LiPoint potrai farti riempire la borraccia senza vergogna. Grazie a PuntoAcqua, partner della piattaforma e produttore di dispenser di acqua ad osmosi inversa, l'acqua dell'esercizio potrà essere microfiltrata, scegli tra gasata e naturale.Ma come abbiamo detto all'inizio, LiBere è anche un gioco e per questo è presente una. Questa la domanda della startup: chi è il più attento alla sostenibilità? Iniziare a non usare plastica monouso per le bottigliette d'acquaper rendere questo Pianeta un posto migliore. E questo il suo invito: riempi la tua borraccia nei LiPoint e sali in classifica. Ogni mese la piattaforma assegneràai più sostenibili! Cosa aspetti a giocare?Vi ricordiamo che per partecipare all'imperdibile Festival di Luce!, che sarà il 21 ottobre a Palazzo Vecchio, e rimanere aggiornati sul programma, basta iscriversi sul sito dell'evento: clicca qui.