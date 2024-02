Madri adolescenti e gravidanze precoci: a Milano in preoccupante aumento

Lo studio dell'Istituto Negri di Milano: gravidanze precoci in aumento

Bonati: "Madri straniere in condizioni di deprivazione sociale ed economica"

Cosa fare: dall'educazione sessuale a scuola alla parità di genere

Appena, spesso, alcune hanno avuto il primo menarca da pochissimo. Eppure, o hanno già un figlio. Sono le 'madri precoci', quelle piccole donne che spesso ci immaginiamo provenire da, da Paesi in via di sviluppo. Oppure, ancora peggio se possibile, sono quelle che raccontano i media associandole ad orrendi: ne abbiamo raccontati due, recentemente, anche su Luce!, di due bimbe di appena 10 e 11 anni stuprate e rimaste incinta, costrette a lottare per ottenere l'aborto che gli Stati Uniti (l'Ohio in particolare) e il Brasile negavano loro.Ma se vi dicessimo invece che le mamme bambine esistono anche in Italia ? Che effetto vi fa questa notizia? Un fenomeno sommerso e poco conosciuto, ma in preoccupante crescita anche in Italia. È uno studio condotto alla fine dello scorso anno dal Laboratorio per la Salute materno infantile del Dipartimento di Salute pubblica dell’a raccontare che nel capoluogo lombardo e in tutta la Lombardia il numero delle gravidanze precoci è in crescita. Un aumento preoccupante perché: una per ogni Istituto di scuola superiore, una ragazza ogni 400 della stessa età", fanno sapere i ricercatori.Se il numero di madri bambine o adolescenti nella regione preoccupa, una precisazione è assolutamente necessaria: il fenomeno, nel nostro Paese, è comunque ancora oggi piuttosto, ed è più diffuso nel Mezzogiorno che in Lombardia. Per intenderci, le gravidanze precoci interessano "", un dato nettamente inferiore a quello che si verifica nelle, ad esempio, dove i tassi sono anche 20 volte superiori, come accade in Bulgaria. Tuttavia non si può far finta di niente davanti al fatto che i numeri stanno salendo: il dato fa segnare un allarmanterispetto a quanto registrato, in cui si è assistito a unadel numero di parti tra minorenni. Nel, in Lombardia hanno partorito, 317 hanno interrotto volontariamente la gravidanza e 7 sono andate incontro ad aborti spontanei. Ad aggravare la situazione potrebbe però esserci l'impatto a lungo termine della pandemia. L'aumento si registra in particolare nellae alcune zone della regione sembrano essere più colpite da questo fenomeno, secondo Massimo Cartabia, statistico demografico dell'Istituto milanese: le province dia sud eal nord, infatti, presentano tassi di parti tra le giovanissime superiori a quelli delle altre fasce d’età della popolazione in età fertile.Circa la, un terzo delle coppie di genitori è straniera, la quasi totalità delle madri non è sposata e. "Il livello di autostima è spesso basso, fenomeni di depressione sono frequenti, così come i disturbi alimentari l’abuso di sostanze , più spesso nelle giovani madri che vivono in condizioni di deprivazione sociale ed economica. Condizioni chesin dai primi mesi di vita per un aumentato rischio di abuso, trascuratezza e disturbi cognitivi", spiega, responsabile del Dipartimento di Salute Pubblica. Già alla nascita questi neonati generalmenterispetto a quelli nati da madre adulta, con un rischio quasi doppio di dover essere trattenuti in ospedale per i controlli della crescita.A fronte di un aumento di questo fenomeno, seppur minoritario, è necessario intervenire quanto prima per ripristinare la tendenza al ribasso come accaduto finora. Che si tratti di giovani milanesi o straniere che però risiedono a Milano o in regione, poco importa. È fondamentale dar loro la possibilità die poi, eventualmente se lo vorranno, come madri. Secondo l'Istituto è importante quindi programmareche puntano a migliorare la conoscenza sessuale e la consapevolezza dei rischi legati alle gravidanze indesiderate, così come incoraggiare e sostenere la contraccezione e "una sessualità divertente e consapevole". Ma la sola educazione sessuale non basta. Per i ricercatori e gli scienziati milanesi la parità di genere in ogni contesto sociale – che sia la famiglia, la scuola o il lavoro – "anche per proteggere le gravidanze precoci e le altre violazioni dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza".