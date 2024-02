Primo 'figlio' per Federica Pellegrini: "Vi presento il mio Oro'

Federica Pellegrini: "Vi presento Oro, mio figlio

Il racconto di una carriera straordinaria

La casa editrice

Federica a Pechino

“Esempio per i giovani”

La laurea honoris causa

, dalle vasche alle parole, annuncia l’uscita del suo libro. “Orgogliosa come mi è capitato poche volte. Vi presento, scrive la Divina sul suo profilo Instagram". Un anno e mezzo dal ritiro, una delle nuotatrici più iconiche della storia si racconta in un’opera che ricostruisce la sua irripetibile carriera. Il volume, in uscita il 16 maggio, è edito da La Nave di Teseo.Per tutti la Divina, la campionessa è stata la duecentista più forte della storia del nuoto e uno dei più importanti atleti che l’Italia abbia mai avuto. A distanza di un anno e mezzo dal ritiro dalle scene agonistiche, una tra le campionesse più amate dagli italiani si racconta in una biografia, in uscita a maggio, dal titolo eloquente:, come le tante medaglie conquistate da Pellegrini nel corso di una carriera leggendaria.In questo libro, edito da La Nave di Teseo, per la prima volta la Divina racconta tutta la sua storia . La fatica, la passione e che cosa significhi stare davanti ai riflettori dall’età di 14 anni. Il racconto di una ragazza che con grinta, forza e determinazione ha saputo diventare primatista mondiale in carica nei 200 metri ed europea nei 400 metri, conquistando 19 medaglie mondiali e due medaglie olimpiche."Federica Pellegrini, la Divina, è stata la duecentista più forte della storia del nuoto e uno dei più importanti atleti che l’Italia abbia mai avuto. In questo libro per la prima volta racconta tutta la sua storia - conferma il sito della casa editrice La Nave di Teseo - . La fatica, la passione e che cosa significhi stare davanti ai riflettori dall’età di quattordici anni.di Federica Pellegrini @kikkafede88 arriva in libreria il 16 maggio".Recentemente l'ex nuotatrice Federica Pellegrini ha replictoa alle numerose critiche del web dopo la penultima puntata di “ Pechino Express “, andata in onda giovedì 13 aprile scorso. Durante la puntata l’ex nuotatrice, in gara con il ‘fresco’(sposato lo scorso 27 agosto), ha deciso di eliminare la coppia “”. Una scelta che il pubblico non ha gradito accusando la ‘’ di essere troppo competitiva. E la replica della 34enne non si è fatta attendere. In un post su Instagram ha scritto: “Tranquilli che a stare sul ca**o perché mi piace vincere ci sono abituata… sono una DONNA”. In aggiunta la scritta “”, che tradotto in italiano significa “non così noiosa”, mentre accanto alla parolaha aggiunto l’emoticon del pollice verso.Federica Pellegrini, tuttora primatista mondiale nei 200 stile libero, nei giorni scorsi ha seguito gli Assoluti Primaverili di nuoto a. La ‘Divina’ ha assistito alla vittoria delle 24enneche si è aggiudicata il suo primo titolo italiano nei 200 stile libero.E parlando delle nuove generazioni del nuoto, Pellegrini in un’intervista al sito “Oa Sport” dice: “Spero di aver insegnato qualcosa soprattutto nelle gare che ho fatto. Quella che c’è ora è una generazione che viene dopo di me e aver visto un’atleta del loro Paese fare record del mondo e vincere Olimpiadi e Mondiali”. Pellegrini dall’agosto 2021 è membro del Cio (è membro della Commissione atleti del Comitato Olimpico Internazionale ) e sta lavorando per migliorare le condizioni nel nuoto italiano. “Abbiamo progetti per agevolare, su questo mi sto impegnando molto” dice l’ex nuotatrice al sito “Oa Sport”. Federica Pellegrini ha ricevuto laurea honoris causa a Roma con una tesi oltre il tabù: “ Ciclo mestruale e prestazione sportiva ”. La cerimonia si è svolta lo scorso 29 settembre nell’aula magna dell’università San Raffale di Roma (in diretta streaming). Non è la prima volta che la nuotatrice 34enne affronta l’argomento scelto per la lectio magistralis (La donna e la performance sportiva: come il ciclo mestruale può influenzarne la prestazione), riportandone problematiche e criticità. Dopo tanti riconoscimenti, trofei, medaglie e premi (e recentemente la fede nuziale), sono arrivate per lei la corona d’alloro e un libro. L’università San Raffale di Roma ha deciso infatti di conferire alla campionessa specialista dello stile libero di cui è la primatista mondiale in carica nei 200 metri ed europea nei 400 metri – soprannominata da molti– , la laurea honoris causa in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate.