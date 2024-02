Un passaporto digitale per batterie delle auto elettriche: "Parola d'ordine trasperenza"

Passaporto digitale per batterie più sostenibili

Una possibilità di rilancio per i Paesi da dove provengono le materi prime

Il regolamento UE sulle batterie: "I benefici siano equamente distribuiti"

Quanto sono effettivamente 'verdi' le? E quanto sono sostenibili? Se ilsembra oramai entrato nell’agenda della politica mondiale, uno degli interrogativi che ci si pone è: una volta effettuata la transizione verso i motori elettrici , quanto effettivamente ne guadagneranno l’ambiente e i diritti umani? La domanda non è banale, perché ovviamente tutto dipende dal modo in cui saranno progettate e prodotte le batterie.Proprio per valutarne l’impatto, al, è stato presentato in anteprima un prototipo delsviluppato dalla Global Batteries Alliance. Un progetto che si propone di garantire prodotti più etici evitando o riducendo al massimo le emissioni carboniche, combattendo il lavoro minorile e promuovendo il rispetto dei diritti umani . "La parola chiave è- dice il direttore esecutivo della Global Batteries Alliance, Inga Petersen -. Le case automobilistiche possono avere fino a 40.000 fornitori. Impossibile quindi per loro avere un quadro dettagliato ed esaustivo di quanto accade nella loro catena produttiva. Qui interviene dunque il passaporto digitale"."La prima dimensione che monitoriamo – prosegue Petersen - riguarda idella batteria come la sua capacità, il tracciamento e le fasi della sua produzione. Sul lungo termine comprenderà, però, anche informazioni sule su comeper un ulteriore riuso. La seconda componente che viene registrata nel passaporto digitale per le batterie è poi la provenienza dei materiali". Vedremo che risultati porterà questo passaporto. Di certo sappiamo che va ad interagire con un, che creerà, secondo le stime più accreditate, un milione di posti di lavoro in Europa e 10 milioni nel mondo, entro il 2030. Sulla carta si tratta dunque di una preziosa opportunità di rilancio anche per i, da cui provengono cobalto e litio, le principali materie prime utilizzate.Una spinta significativa al mercato potrebbe inoltre venire anche dal, atteso per il prossimo anno. Tra le raccomandazioni previste del testo anche il "passaporto delle batterie", la cuiobbligatoria è prevista per il. La maturità tecnologica delle batterie allo stato solido suggerisce invece che la loro diffusione non avverrà prima del 2030. "Non vogliamo che la transizione verde si trasformi in un 'neocolonialismo della sostenibilità', in cui i Paesi ricchi finiscono per trarre tutti i profitti delle materie prime - dice ancora Petersen -. Iche ne derivano devono esserenel mondo e andare anche ai loro paesi produttori, che in alcuni casi dipendono quasi del tutto da queste risorse”.