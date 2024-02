Una donna americana esce dallo stato catatonico dopo 20 anni

La storia di April: da studentessa modello alla psicosi

La nuova ricerca medica

Il risveglio dallo stato catatonico

però

già iniziato a ridefinire il campo della psichiatria, mettendo in discussione gli approcci diagnostici e terapeutici tradizionali.

Nuove speranze nella medicina

Esce dallodopo oltre 20 anni. Perè stata un po' una rinascita, come venire al mondo di nuovo. Grazie a un'innovativa scoperta scientifica, questa donna si è risvegliata dopo aver ricevuto un trattamento mirato per una malattia autoimmune che stava attaccando il suo cervello.Prima che la sua vita venisse inghiottita da questa sorta di buco nero, April era stata una studentessa estroversa e molto intelligente, che frequentava il corso di specializzazione di primo livello in contabilità all'Università del Maryland Eastern Shore. A 21 anni, dopo un evento traumatico, ha improvvisamente sviluppato una(si pensava a forma di schizofrenia ) e si è persa tra costanti allucinazioni visive e uditive."È stata la primissima paziente che ho avuto", ha detto al Washington Post, direttore della psichiatria di precisione della Columbia University , che nel 2000 era ancora uno studente di medicina quando le è stato sottoposto il caso di Burrell. "A tutt'oggi è ancora la persona più malata che abbia mai visto". Per più di 20 anni è rimasta, incapace di comunicare o di prendersi cura di sé. Poi, nel 2018, il medico e i suoi colleghi hanno scoperto che, sebbene la malattia dell'ormai donna fosse clinicamente indistinguibile dalla schizofrenia, aveva anche il, una condizione autoimmune sottostante e curabile che stava attaccando il suo cervello.Una nuova ricerca suggerisce la possibilità che un sottoinsieme di pazienti psichiatrici sia affetto da unadi fondo che emula la schizofrenia, portando a diagnosi errate e a trattamenti inefficaci. Lo straordinario risveglio di Burrell è iniziato nel 2018, quando Sander Markx e i suoi colleghi hanno recuperato il suo caso, scoprendo che, sebbene i sintomi assomigliassero a quelli della schizofrenia, era anche affetta daUlteriori accertamenti hanno rivelato che il suo sistema immunitario stava producendo, in particolare i lobi temporali dove si registravano gli effetti della schizofrenia e della psicosi. Il team medico della Columbia University ha riunito un gruppo multidisciplinare di esperti per esplorare il legame tra malattie autoimmuni e disturbi psichiatrici. I risultati sono stati sorprendenti. Sono stati identificatiricoverati per anni a causa di questo tipo di diagnosi, ma i dati suggeriscono che i processi autoimmuni e infiammatori potrebbero essere più comuni in varie forme di psicosi di quanto si ritenesse in precedenza.Le implicazioni di questa ricerca vanno oltre il singolo caso di April. Burrell, dopo mesi di trattamenti mirati,ed è ora in fase di recupero. Il suo caso è destinato comunque a fare storia nell'assistenza di questi malati, molti dei quali si stanno spegnendo seppelliti negli istituti.Sebbene la ricerca attuale possa aiutare solo un piccolo gruppo di pazienti, haLa donna è stata curata con l'immunoterapia intensiva per il lupus neuropsichiatrico. Per sei mesi ha ricevuto steroidi per via endovenosa, ciclofosfamide e rituximab. I risultati sono stati notevoli. Sebbene la psicosi sia persistita per qualche tempo, April ha iniziato a mostrarefin dall'inizio del trattamento. Ha riacquistato i ricordi della sua infanzia, riconoscendo anche i suoi familiari. Nel 2020 è stata dimessa dall'ospedale psichiatrico in cui ha vissuto per vent'anni passando ad un centro di riabilitazione. A causa delle restrizioni legate al Covid, i parenti hanno però potuto riabbracciarla solo l'anno scorso. Il risveglio della loro amata figlia e sorella è stato a dir poco un. Hanno descritto la riunificazione come un momento di commozione e gioia.La storia di April Burrell è un potente promemoria della resilienza dello spirito umano e del notevole potenziale di recupero, anche di fronte a sfide apparentemente insormontabili.Il suo risveglioa molti pazienti e alle loro famiglie che avevano perso fiducia sulle possibilità di guarigione. L'impatto di questa scoperta ha ispirato i ricercatori di tutto il mondo a studiare il ruolo dei processi autoimmuni e infiammatori nei disturbi psichiatrici. Scienziati in Germania, Gran Bretagna e altri Paesi stanno conducendo studi simili, nella speranza di identificare altri casi. Sander Markx ha spiegato l'impatto del lavoro del suo team: "Queste sono. Non stiamo solo migliorando la vita di queste persone, ma le stiamoda un luogo da cui non pensavo potessero tornare".