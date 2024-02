Vanessa Nakate: la voce di un intero continente. La crisi climatica che uccide l'Africa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Nakate (@vanessanakate1)

Due modi per andare avanti, un circolo vizioso

, attivista per il clima ugandese di 25 anni, ha più volte iniziato le sue dichiarazioni e interviste sulla crisi climatica con una frase iconica: "non ha causato la crisi climatica, ma è il continente che". E i numeri le danno più che ragione: il continente nero è il meno inquinante al mondo (esclusa l'Antartide), con solo ildi gas serra. Addirittura, a livello storico, questa percentuale scende al 4%. Se poi guardiamo alle conseguenze disastrose, i Paesi africani sono in prima linea: in Nigeria , da giugno a ottobre di quest'anno, a causa delle molteplici e improvvise inondazioni, sono. Nel 2019 ilha causato oltre 1000 morti e decine di migliaia di sfollati tra Mozambico, Malawi, Zimbabwe e Madagascar. Da molti questo è stato considerato l'evento atmosferico più disastroso degli ultimi 20 anni. Tutto ciò implementa a dismisura anche le crisi alimentari , che rappresentano già una piaga enorme.Come più volte ha affermato la giovane attivista, proprio mentre in Africa si cerca un, sia per l'emergenza cibo che per quella climatica, a cui si aggiunge quella sanitaria, in Europa il problema èprovenienti dalla Russia a causa della guerra in Ucraina . Questo è uno dei tanti esempi che testimoniano quanto i due continenti vicini di casa viaggino su due rotaie diverse da una parte, ma dall'altra quanto bruscamente riescano ad influenzarsi. Per farla breve: l'Europa stessa è, ad esempio, la causa della forteproveniente dai Paesi Africani verso il Vecchio continente, ma al contempo "si lamenta" di quello che sta diventando sempre più un problema. Non scordiamoci, inoltre, che storicamente - e continua tutt'oggi - l'enormeè sempre stata sfruttata da molti Stati europei. Possiamo dire che ilpropriamente detto verso i Paesi africani sia ufficialmente concluso, ma fattualmente non è così, soprattutto in certi settori, come quello: importanti giacimenti di petrolio di trovano in Egitto, Sudan e Libia. Miniere diin Africa Australe. In grande quantità viene estratto il, un minerale molto raro estratto per lo più in Congo e Ruanda, usato per la produzione di computer e telefoni cellulari. Il mercato di queste materie è spesso deregolamentato e gestito da organizzazioni militari che attanagliano interi paesi, che ne concedono il commercio coi Paesi occidentali in cambio di armi