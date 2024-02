Vivere in un ambiente sano e sostenibile: l'Onu lo inserisce tra i diritti umani fondamentali

Onu, il nuovo diritto: vivere in un ambiente sano

Il cambiamento climatico , il degrado dell’ambiente, la gestione e l’uso non sostenibile delle risorse naturali , l’inquinamento dell’aria, della terra e dell’acqua, la gestione scorretta delle sostanze chimiche e dei rifiuti e la conseguente perdita di biodiversità. Sappiamo tutti quanto questidella terra e degli esseri viventi. La buona notizia è che, da qualche settimana,di un nuovo, significativo apporto: con un voto storico infatti, alla fine di luglio, l’assemblea generale delle Nazioni Unite ha sancito che, al pari del diritto alla vita, della libertà di opinione, del diritto all’educazione e al lavoro.L’assemblea ha approvato la risoluzione con(Bielorussia, Cambogia, Cina, Etiopia, Iran, Kyrgyzstan, Russia e Siria). Il testo votato non è vincolante per gli Stati, ma la risoluzione specifica che essi "devono intensificare gli sforzi per garantire a tutti l’accesso a un ambiente". Con questo riconoscimento si chiude un percorso iniziato 50 anni fa con la Conferenza di Stoccolma sull’ambiente umano (1972), che aveva già raggiunto un punto di svolta cruciale l’autunno scorso. A ottobre 2021, infatti, unacon un testo molto simile era stata finalmente approvata dal. L’Alta commissaria per i diritti umani delle Nazioni Unite, parlando di "voto storico", ha affermato che "anche se il diritto umano a vivere in un ambiente sano non ha valore cogente dal punto di vista legale, fornisce comunque delle linee guida sia per i modelli di business (privati) che per le politiche economiche. Lo, quindi, è un tema che rientra nell’alveo dei diritti umani e come tale va trattato. Alla ragione economica si deve affiancare anche un ventaglio di considerazioni di altra natura". Insomma, come spiega David Boyd, relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani e l’ambiente, il passo in avanti ha "il potenziale diin un mondo in cui la".