Alessia Marcuzzi e le sue gambe storte: "Anche un difetto può diventare un punto di forza"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

”. Parola di Alessia Marcuzzi (50 anni), la popolare conduttrice tv ironizza sulle sue gambe non proprio perfette durante “”, uno spettacolo organizzato all'Auditorium della Conciliazione a Roma dall'associazione “Bulli Stop”, che si occupa di combattere contro ogni forma di bullismo. Al suo fianco anche Katia Follesa e Claudia Gerini, che insieme a lei non hanno esitato ache le fanno sentire uniche.Sul palco del “Bulli Stop Xmas Show”, la conduttrice di “” (il debutto è previsto per il 10 gennaio su Raidue) si presenta in versione collegiale puntato sul blu navy, proponendo un maglione maxi a una minigonna a pieghe, completando il tutto con una classica camicia bianca. Con un paio di paio dicon deicon un vertiginoso tacco a spillo, la Marcuzzi mette in mostra lee parla liberamente del suo piccolo difetto. “” racconta la bionda conduttrice durante un diverte siparietto comico con Katia Follesa mostrando le sue gambe storte e spiegando di non averlo mai fatto su un palcoscenico, dove di solito maschera l'imperfezione incrociando le cosce o tenendole molto distanti. Venivo presa in giro da ragazzina , tanto da non mettere mai le gonne. Non è stato proprio bullismo , perché non ne ho mai sofferto davvero tanto, era più una presa in giro, ma sicuramentee per tanti anni ho portato solo pantaloni. Ancora adesso io le gambe non le unisco mai davanti alle persone” racconta la Marcuzzi svelando poi un simpatico anedetto. “Durante una mia edizione del Grande Fratello, uno stilista vide le mie gambe storte e decise di vestirmi con 15 abiti Chanel,. Questo per dire che anche un difetto può diventare un punto di forza, perché” le parole della conduttrice pche dà, così, un'importante lezione di body positivity Non è la prima volta che la Marcuzzi ironizza sulle sue. Già nel 2020, quando ancora era stava insieme al produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi, un post su Instagram la raffigurava di spalle, con le gambe scoperte e il mare davanti. “” scriveva raccontando il difetto che ha trasformato in forza. “Mio marito dice che, quelli che si componevano con delle calamite. Solo che a me le hanno attaccate al contrario, scambiando la tibia destra con la sinistra” recitava il post della Marcuzzi, accompagnato da faccine sorridenti.