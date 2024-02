Andrea Carpenzano, il coraggio e la libertà di interpretare: da tossico a trans, il prossimo passo sarà il Santo

Andrea, interpretare Amanda, il trans di 'Calcinculo', non è una scelta banale. Quali caratteristiche la colpivano di lei?

"Amanda è una persona che vuole sentirsi bella, che si guarda spesso allo specchio. È stato difficile, per me che non amo guardarmi, ma ho provato a immaginare a qualcuno che vuole sentirsi bella, che si guarda. È stato più complicato indossare i tacchi, ma alla fine ce l’ho fatta".

Come è entrato nel personaggio?

. Ho fatto del mio meglio per non distruggere il film: e ho fatto appello al mio lato femminile. Ognuno di noi ha un suo lato femminile, e io ho solo cercato di farlo emergere". "Non sapendo fare questo mestiere, mi sono detto: 'devi fare una ragazza, una persona che si sente una ragazza'Ho fatto del mio meglio per non distruggere il film: e ho fatto appello al mio lato femminile. Ognuno di noi ha un suo, e io ho solo cercato di farlo emergere".

Il film è molto toccante perché racconta l’incontro fra due esseri, ognuno dei quali, per qualche aspetto, diverso…

"Quello che mi interessava era non giudicare il mio personaggio: è quello che ti porta a 'dare' il personaggio al pubblico, a fare in modo che possano sentirlo vicino, credo".

A che punto siamo, in Italia, con l’apertura mentale verso le tematiche LGBTQ?

"Siamo rimasti solo noi, in Italia, a un’epoca… beh, non so neppure io a quale epoca siamo rimasti! Siamo un Paese che giudica molto , e lascia vivere molto di meno. Non ho la presunzione di dire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato: ma questa è la mia idea".

Un difetto dei nostri anni?

"La voglia, la tensione che tutti hanno nel voler dire la propria a tutti i costi. La gente dovrebbe riflettere un po’ di più, e giudicare di meno".

Dopo avere interpretato un tossico e Amanda, adesso alla Mostra del cinema sarà con un film in cui interpreta San Francesco. Chi era, per lei?

"San Francesco era un uomo fra gli uomini: aveva un bisogno personale di verità che poi è diventato collettivo. Con Susanna Nicchiarelli, la regista, siamo andati ad Assisi insieme, abbiamo visto il ciclo degli affreschi di Giotto. È stato un regalo incredibile. La storia di san Francesco e santa Chiara l’abbiamo costruita con l’intuito".

San Francesco è stato raccontato, al cinema, da Rossellini, da Liliana Cavani per ben due volte. Qual è il suo San Francesco, quello che ha immaginato insieme alla regista?

"Cercavamo di riscoprire una persona comune. Di togliergli il mito, e farlo tornare una persona comune: con una personalità importante, forte".

Come vive questa popolarità, questo mestiere dell’attore nato quasi per caso?

"Bene, ma anche male: il fatto che soffro, ogni tanto, vivendo alcuni personaggi, alcuni loro pensieri, mi fa essere contento. Perché vuol dire che sono ancora un po’ sano".

, 26 anni, quasi un metro e novanta di magrezza scontrosa, diffidente, è uno deglidel cinema italiano, "scoperto" dal film di Francesco Bruni 'Tutto quello che vuoi' con Giuliano Montaldo. E uno dei più liberi, dei più coraggiosi nella scelta dei personaggi da interpretare. Indi Francesco Lettieri, presentato lo scorso anno alla Mostra del cinema di Venezia, Andrea è una star del trap che si perde in una spirale autodistruttiva,, perdita di sé. In '' di Chiara Bellosi, trans , che parla di sé al femminile. E che vive una delicata amicizia con un’adolescente che non si sente accettata, perché è una ragazzina sovrappeso. Indi Susanna Nicchiarelli, in concorso alla prossima Mostra di Venezia, interpreterà. Incontriamo Andrea al festival di Ortigia , l’OFF. Chiacchiere un po’ vagabonde, che alla fine riescono a mettere a fuoco qualcosa.