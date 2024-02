Angelina Jolie e il fidanzato ambientalista. "Possiamo dare voce alla natura"

, ovvero lae il. Stando alle cronache rosa, l’attrice e regista 47enne avrebbe definitivamente chiuso con il passato, dimenticando Brad Pitt e iniziando una nuova storia d’amore con l’erede della fortuna dei Rothschild, unadi origine tedesca di cui David è il più giovane (44 anni) di tre figli della coppia Victoria Lou Schott e Sir Evelyn de Rothschild (entrambi deceduti da poco). I due sono stati paparazzati insieme a, all’uscita di un ristorante, felici e sorridenti, dopoche pare sia durato tre ore. Saranno davvero una nuova coppia o si sono incontrati per parlare di lavoro, visto che entrambi sonoLa protagonista di “Tomb Raider” è una paladina dei diritti umani: ha lavorato con i rifugiati per 20 anni come inviata speciale alle Nazioni Unite. L’attrice ha lasciato il suo incarico nel dicembre 2022 e nell’occasione aveva dichiarato: “Continuerò a fare tutto ciò che è in mio potere negli anni a venire per sostenere i rifugiati e altri sfollati”. Inoltre l’ex moglie di Brad Pitt è da sempre attiva nel tutelare gli animali, opponendosi all'utilizzo di pellicce come capi d'abbigliamento e facendo donazioni a organizzazioni che si occupano di curare animali abbandonati o maltrattati. In tema di diritti civili, in passato, si èal matrimonio tra persone dello stesso sesso e contraria a discriminazioni e diversità di trattamento e opzioni di vita. Quando ancora era fidanzata con Pitt, l'attrice - che si è sottoposta all’asportazione delle mammelle (poi anche di ovaie e tube di Falloppio) per abbassare il rischio di cancro, dopo aver scoperto la mutazione Brca - affermò che, in caso di matrimonio, avrebbe preferito sposarsi in uno Stato che consentisse le unioni gay e, infatti, il matrimonio dei divi di Hollywood si celebrò in Francia, dove tali unioni sono permesse.Il bel miliardario,è un forte sostenitore dellae delladopo che da adolescente era stato un cavallerizzo nella squadra junior della Gran Bretagna, sport che poi ha lasciato per proseguire gli studi. In un'intervista al “New Yorker” aveva dichiarato: “Mi sono reso conto che c'era di più nella vita che passare ore e ore e ore a cavallo”. Dopo aver frequentato la Harrow School nel 1996, si è iscritto alla Oxford Brookes University dove ha conseguito una laurea in. Nel 2002, ha poi studiatopresso il College of Naturopathic Medicine di Londra. Dopo aver lanciato un business nel merchandising musical, ha partecipato a, e si è spinto anche nelle foreste pluviali dell'Amazzonia e dell'Ecuador. Non solo, nel 2010 il rampollo della famiglia di banchieri ha viaggiato a bordo della Plastiki, un'imbarcazione composta da 12.500 bottiglie di plastica che ha percorso 12.875 chilometri da San Francisco, in California, a Sydney, in Australia, per sensibilizzare sulla problematica dell'inquinamento degli oceani . Dopo aver impiantato un'azienda biologica in Nuova Zelanda, è oggi, presidente di alcune associazioni che promuovono l'educazione ecologica e un'azienda che svolge il compito di introdurre le imprese a pratiche sostenibili e promuovere strategie di comunicazione in quella direzione. Ha lavorato come ambasciatore per la Hyundai Ioniq, la prima automobile costruita da zero e specificamente disponibile come auto ibrida o elettrica. E anche sul suo profilo Instagram pubblica quasi esclusivamente foto del suo lavoro da attivista. La sua bio recita: “Non pretendo di conoscere le risposte per proteggere la natura, ma credo”.Non è noto se anche Mayer de Rothschild ‘sia sul mercato’, secondo il “New York Times”,con Karina Deyko nel 2020. Per quanto riguarda l’interprete di “Maleficent”, è stata sposata con Brad Pitt dal 2014 al 2016, anche se la relazione era cominciata molto prima. Insieme hanno, tre biologici e adottivi, e nell'aprile 2019 la corte ha restituito legalmente ai due attori lo status di single. Da allora Jolie non ha mai fatto coppia ufficialmente con nessuno anche se sono circolati alcuni rumors su una possibile frequentazione dell'attrice con, pseudonimo di Abel Makkonen Tesfaye, cantautore, produttore discografico e attore canadese.