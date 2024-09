Anna Lou Castoldi: “Io vittima di pregiudizi perché figlia di Asia Argento e Morgan”

Sarà uno dei nuovi volti della prossima edizione di ‘Ballando con le stelle’ al via il 28 settembre su Rai 1. La ventenne Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha parlato della chiamata nello show di Milly Carlucci: “Mi conosceva – le sue parole – per via dei miei genitori”.

La giovane, al momento impegnata negli studi all’Accademia delle Belle Arti, dj e attrice, ha parlato delle difficoltà dell’essere figlia d’arte: “Mi è capitato che mi trattassero diversamente e questa cosa mi ha sempre un po’ alienata perché chiunque abbia un minimo di profondità non dovrebbe vedermi come una loro proiezione”.

Castoldi ha infatti sottolineato come l’essere figlia dei suoi genitori non possa rappresentare un pregiudizio “perché è un dato di fatto, ma la mia persona non si riduce meramente ad essere una figlia. Nessuno è un figlio e basta, nemmeno io”. La ventenne ha infatti affermato che Milly Carlucci la conoscesse per via dei suoi genitori, ma che la conduttrice abbia visto in lei “qualcosa di interessante” a prescindere dai familiari.

Anna Lou, che in passato aveva anche rivelato di essere legata sentimentalmente a un a ragazza, Dora, ha anche poi parlato di un’altra forma di pregiudizio di cui è vittima, oltre a quello dell’essere figlia d’arte, ovvero quello estetico con il suo look particolare e i piercing sul viso: “Spesso mi chiedono perché mi vesta o trucchi così. Il punto più importante è che a me piace”.

Sicura di sé e con la voglia di iniziare questa nuova avventura sulla pista di ‘Ballando con le stelle’, Castoldi ha detto di essere spaventata dalla notorietà che le potrebbe dare il programma: “Per tutta la vita – ha raccontato – ho sviato questa cosa, ponendomi come una persona anonima, proprio perché la fama vissuta come è stata per i miei genitori mi metteva un sacco di angoscia”.

Anna Lou Castoldi, 23 anni è la figlia di Asia Argento e Morgan

“Far arrivare la propria arte a più persone è bello, ma se iniziano ad interessarsi a chi frequenti, chi vedi, ecco quello mi fa un po' paura – ha aggiunto –. Vengo da un contesto di persone famose ed ero la pecora nera perché rifuggivo questa cosa, mi ero addirittura iscritta a Scienze politiche, ma poi è parso un po’ troppo perfino a me”.

La ventitreenne ha poi detto di essere pronta, invece, ad affrontare pubblico e giura rimanendo sé stessa all’interno del programma: “Mi sono allontanata dall’idea di apparire bella o anche solo come voglio a Ballando, però posso dire che non mi snatureranno: mi piacerebbe che la mia partecipazione aiutasse ad allargare un pochino gli orizzonti. Non sono Gandhi e non voglio sovvertire il sistema, ma forse è tempo di credere davvero che l’abito non fa il monaco”.