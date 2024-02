Arden Cho ha scelto di dire no: "Merito di raccontare una storia che ispiri le ragazze asiatiche"

Un "no" per le future generazioni

La serie Netflix

Stereotipi e orgoglio

L’importanza di dire "no". Cinque anni fa, attrice e modella di origini coreane, iniziò a. Tutto è cominciato quando il suo ruolo come Kira Yukimura,nella serie di Mtv "", è stato tagliato all’improvviso dalla stagione finale, nel 2016. Arden decise che, da quel momento in poi, avrebbe: il che significava, per una ragazza coreana/americana cresciuta in Texas, anche il. "Merito, almeno una volta nella vita, di raccontare una storia che possa ispirare altre ragazze", dice in un’intervista all’Hollywood Reporter.I suoi "no" sono diventati celebri lo scorso maggio, quando ha rifiutato di partecipare a "Teen Wolf – The Movie", il film sequel della serie "Teen Wolf". Venne fuori cheche le era stato proposto erache era stato; e la storia diventò virale. Arden dice che ha maturato la sua decisione pensando non tanto alla sua carriera, "ma alla prossima generazione, alla prossima ragazza di origini asiatiche: perché non le venga in mente di accontentarsi".Arden era pronta al peggio, ad aspettare per anni l’occasione giusta. Il destino invece le è venuto incontro correndo: nella forma di Ingrid Yun, una giovane donna in carriera, una donna “tosta” in uno studio di avvocati, in "", che, in contemporanea negli Stati Uniti e in Italia. Una serie di punta della piattaforma, che vedeuna donna di origini asiatiche . “Abbiamo parlato a lungo con la showrunner, Georgia Lee, su Ingrid in quanto donna di colore . E su tutti i dettagli, anche quelli relativi a chi avrebbe baciato per prima. E la cosa davvero speciale è che, in tutta la serie,. Sbaglia, anche. Ma sono tutte scelte sue", dice Cho. "Non è la tipica donna orientale sottomessa che ti aspetti. E tuttavia, non rinuncia alla sua femminilità. Perché c’è un altro luogo comune da sfatare: credo che molte donne in questo mondo di professionisti e di competizione cerchino diper ottenere più rispetto. Beh, no. Non è giusto. Se Ingrid vuole vestirsi di rosa, si veste di rosa".Nel primo episodio, qualcuno la scambia per una assistente, e lei non esita a correggerlo. "Come donna orientale, sono stataa non rompere le scatole,. E invece, a trent’anni mi sono accorta che, mettere i puntini sulle i. Anche con una piccola frase". Poi ricorda un’adolescenza non proprio rose e fiori. "Sono cresciuta in Texas, poi ho fatto le scuole superiori in Minnesota. E molto spesso ero l’unica asiatica. Mi hanno detto di tutto, mi hanno dato tutti i soprannomi, e iodi avere un’origine orientale. Poi all’università ho incontrato studenti di ogni nazionalità, ho mangiato per la prima volta cibi orientali, e adesso non mi vergogno più delle mie origini., più di chiunque altro”.