Babbo Natale si sveste di rosso per indossare i colori arcobaleno. E sposa una drag queen

Vi ricordate " Quando Harry incontrò Babbo Natale "? Locelebrava, nel 2021, i diritti gay in occasione dei 50 anni dalla depenalizzazione dell'omosessualità nel Paese scandinavo. Ebbene, anche quest’annosi sveste di rosso per indossare in più occasioni i colori dell'arcobaleno. Babbo Natale in versione gay è stato rappresentato, per esempio, nello speciale natalizio della Marvel, "Guardiani della Galassia Holiday Special". Della durata di 44 minuti è uscito su Disney+ e vede all’opera Drax e Mantis, due personaggi del film Marvel “” che decidono di far rotta sulla Terra. Come mai? In periodo di feste il motivo non può essere che uno solo: cercare un regalo giusto per, interpretato da Chris Pratt. Cosa molto particolare è che i due arrivano a Los Angeles, ma un po' spaesati, nella ricerca di Kevin Bacon alla fine ecco che si ritrovano in un bar gay, dove uno dei due inizia a sorseggiare tequila insieme a un anziano signore, che è appunto “Babbo Natale gay”. Questa è dunque l’ennesima testimonianza del fatto che la Disney , alla quale appartiene il franchise Marvel, vuole dunque aprirsi al mondo queer Oltre le barriere e gli stereotipi, e sempre nel segno dell’inclusione, l’istrionico opinionista tv, influencer e modello curvy, sempre in prima fila nelle lotte per i diritti Lgbtq, ecco che nell’ottica dell’inclusione lancia la sua ultima provocazione diventando. Un cambio di sesso dichiaratamente gay, indossandodal tocco omosessuale e calze lunghe. “Che male c’è essere Mamma, anzi ‘Mammo’ Natale? – si chiede –. La mia vuole suonare comein una società che si definisce a parole moderna, ma che invece si ritrova adspesso chi ha gusti sessuali differenti”. E sempre contro il pregiudizio e la discriminazione di genere si è travestito anche da Elfə.All’insegna dell’"" è anche lafirmata dal fotografo Luca Cacciapuoti, che a Napoli ha fatto non poco rumore. L’obiettivo è quello di sensibilizzare sul tema dell’. I manifesti appesi sui muri della città non potevano non attirare l’attenzione, visto che ritraevano Babbo Natale abbracciato a una drag queen vestita da sposa. Un progetto, ideato dall’art directorper Faber Italia , che vuole rompere gli schemi, proprio come accaduto col messaggio dello scorso anno, che ritraeva, tra non poche polemiche, Babbo Natale baciare un uomo. Questa pubblicità con questo matrimonio “non convenzionale” ha fatto discutere e sorridere a Napoli: “ Lo scorso anno Santa Claus baciava un uomo ” spiega Diego Di Flora, già direttore artistico del Napoli Pride. “Unconventional Xmas è una campagna che vuole rappresentare l’amore incondizionato e universale, l’amore di tutti. Babbo Natale quest’anno ha deciso di sposare la drag queen perché è giusto nel 2022 dare la possibilità a tutti di sposare chi vogliamo”.Non è mancata qualche critica, ma la cittadinanza in generale non sembra contraria all’iniziativa. “Non ci vedo nulla di strano, credo che ognuno sia libero di fare quello che vuole anche Babbo Natale a Natale se vuole baciare una drag queen la può baciare, per me non c’è nessun problema” ha detto qualcuno. “È simpatica questa cosa, la trovo nuova, originale e innovativa e può darsi che aiuti a cambiare le idee di chi è troppo tradizionalista” è stata un’altra opinione. “Secondo me è carina anzi è positiva,, il futuro è questo” è stata l’opinione di un’altra persona intervistata. Veicolareè l’obiettivo delle campagne di Faber Italia, un’azienda produttrice di macchine da caffè in cialda.