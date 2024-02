Bella e coraggiosa, Elisabetta Canalis torna sul ring in un match di kick boxing

Il match dello scorso anno e il ritorno sul ring

Non è solo bella ma è anche coraggiosa . E così dopo la vittoria dello scorso anno, Elisabetta Canalis sfiderà Angelica Donati in un match di kick boxing nello stile kick light nel corso della Night of Kick and Punch 14 – Black Tie Edition alla Reggia di Venaria.L'anno scorso la modella e attrice sarda hain un match di kick boxing contro Rachele Muratori regalando spettacolo davanti agli amici e alla famiglia: erano presenti naturalmente il marito, Brian Perri, e la figlia, Skyler Eva. La showgirl ha battuto la studentessa 21enne di Lingue all'Università di Bologna con una grinta unica e con una fame di vittoria davvero impressionante. Queste le sue dichiarazioni durante la premiazione: "E' stato molto divertente. Sono tornata al cento per cento. Avevo fame, quando ho fame sono sanguigna. Dedico la vittoria al mio allenatore Angelo Valente".

L'attrice italiana pratica la kick boxing da parecchi anni e quando si trova in Italia si allena con Angelo Valente, che prima di diventare allenatore e organizzatore è stato campione del mondo di questa disciplina.

Elisabetta Canalis e la kick boxing

La modella ha presentato la nona edizione della Night of Kick and Punch, il 15 dicembre 2018 al centro sportivo Vismara a Milano. Ha voluto essere presente anche alle due edizioni successive in veste di madrina: la Night of Kick and Punch 10 il 14 dicembre 2019 al centro sportivo Vismara e la Night of Kick and Punch 11 il 18 dicembre 2021 al palasport di Rozzano.

Il 18 giugno 2022 ha esordito in qualità di agonista di kickboxing battendo Rachele Muratori alla Reggia di Venaria nel corso della Night of Kick and Punch 12 – Black Tie Edition.

La sua prestazione ha entusiasmato il pubblico ed anche il suo allenatore Angelo Valente che disse: "Elisabetta ha dimostrato di saper fare la kick boxing sferrando calci alla mascella, calci girati, calci ad ascia che solo in pochi sono in grado di eseguire con quella scioltezza e che non si vedono spesso durante un combattimento professionistico".

La 44enne, dopo l'iniezione di fiducia da parte del suo allenatore, ha spiegato per quale motivo ha deciso di tornare sul ring: "Ho deciso di tornare sul ring perché lo trovo il coronamento di un anno intenso di allenamenti e di sforzi per migliorare tecnicamente, questo sport non mi fa mai sentire arrivata e so che potrei sempre dare di più! La kick boxing, come tutte le discipline praticate seriamente, implica sacrifici, perseveranza, rigore e diverse sedute dal fisioterapista ma per quanto mi riguarda ti dà sempre la spinta per non mollare".

Cosa è la kick light

Per spiegare meglio cosa è questo sport ci affidiamo alle parole dell’ex campione del mondo di kick boxing, oggi dirigente della Federkombat-Lega Pro Italia ed allenatore di Angelica Donati: "Il nome del nostro sport è kick boxing, un termine generico che significa tirare pugni e calci. All’interno di questo sport, sono previsti vari stili. Uno di essi è la kick light che consente di colpire con i pugni dalla cintura in su e con i calci a tutto il corpo." "Non è previsto il knock out e quindi i colpi. I giudici assegnano la vittoria a chi ha ottenuto il punteggio più alto portando a segno il maggior numero di pugni e calci e dimostrando maggiore padronanza delle tecniche di attacco e difesa consentite. Durante il combattimento, Elisabetta Canalis e Angelica Donati indosseranno il caschetto e i parastinchi", le sue dichiarazioni. E conclude: "Ho visto combattere Elisabetta Canalis contro Rachele Muratori l’anno scorso alla Night of Kick and Punch 12 ed ho selezionato alcune atlete di pari livello che potessero affrontarla il prossimo 24 giugno. Dopo averle valutate, ho scelto Angelica Donati che si allena con me da circa un anno. Angelica salirà sul ring per vincere, come farà anche Elisabetta".