Chi è Benny Blanco, l’uomo che sposerà Selena Gomez: tra musica e salute mentale

Selena Gomez annuncia su Instagram il fidanzamento ufficiale con il cantautore Benny Blanco. L'attrice e cantante – che per un lungo periodo si era cancellata dalla piattaforma per curare la sua salute mentale – ha postato mercoledì 11 dicembre sul suo profilo la foto dell’anello di diamanti, scrivendo nel post una dedica piena d’amore per il compagno: “Il per sempre inizia adesso”. La notizia arriva dopo più di un anno di frequentazione, visto che a fine 2023 la coppia aveva confermato la relazione.

L’annuncio sui social

La 32enne ha postato alcune foto in cui mostra l’anello e poi appare raggiante ed emozionata mentre lo indossa, e una in cui Blanco la abbraccia. “Ehi, aspettate... quella è mia moglie”, ha commentato Benjamin Levin, vero nome del cantautore, sotto il suo post. Tra le prime a congratularsi con la coppia c’è stata Taylor Swift, che ha risposto al commento del produttore 36enne: “Sì, sarò la fioraia”. Anche la rapper Cardi B, le attrici Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston e Suki Waterhouse e il cantante Lil Nas X hanno inviato i loro auguri ai futuri sposi. Proprio come la fidanzata, Blanco ha all'attivo una serie di canzoni di successo, tra cui “Tik Tok” di Kesha e “Teenage Dream” di Katy Perry, che fanno di lui e della due volte candidata ai Grammy un'accoppiata di grande successo nel mondo della musica.

Selena Gomez ha confermato per la prima volta la loro relazione nel dicembre 2023, rivelando che stavano insieme da “sei mesi”. “Lui è tutto il mio cuore in assoluto”, scrisse su Instagram all'epoca. “È stata la cosa migliore che mi sia mai capitata”, aggiungeva. I due si conoscevano infatti da tempio, visto che prima di diventare una coppia avevano collaborato alle canzoni “I Can't Get Enough” nel 2019 e “Single Soon” nel 2023. E anche Blanco a maggio ha parlato della loro storia d’amore al Drew Barrymore Show. “È la persona migliore e più genuina che ci sia”, ha detto. “Tutto è così reale. Ogni giorno, quando mi sveglio, passo davanti allo specchio mentre sto andando da lei e mi chiedo: Come sono arrivato qui? È una delle persone più dolci, affascinanti e umili che abbia mai conosciuto”.

Cose da sapere su Benny Blanco

Selena Gomez e Benny Blanco (Instagram)

Se il nome vi sarà familiare, e mentre lui e la compagna si preparano a convolare a nozze (non sappiamo con quale rito, essendo l’una cattolica e l’altro ebreo) diventando così una delle prossime coppie di potere di Hollywood, ecco cosa c'è da sapere su Benny Blanco.

Il suo vero nome è Benjamin Levin, è nato a Reston (Virginia) l’8 marzo 1988, è un cantautore, rapper e produttore discografico statunitense. Ma all’inizio, come spesso accade a chi non nasce in ambienti già strutturati, produceva basi musicali hip-hop nella sua camera da letto e ci registrava sopra la propria voce, sognando un giorno di diventare un rapper.

Come compositore e produttore ha venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo grazie alle collaborazioni con artisti del calibro di Avicii, Ed Sheeran, Justin Bieber, Maroon 5, Britney Spears, Rihanna, Katy Perry, Kanye West e Eminem, oltre che con la sua attuale fidanzata Selena Gomez. Ha anche fondato due etichette in collaborazione con Interscope Records, la Mad Love Records e la Friends Keep Secrets.

Una curiosità: Blanco e la star della serie Disney+ “The Bear” Matty Matheson (chef nella vita reale) hanno collaborato a una serie su YouTube, Matty and Benny Eat Out America, nel 2020, e l’anno dopo a Stupid F*cking Cooking Show. Invece a inizio 2024 ha pubblicato il suo libro di cucina, “Open Wide: A Cookbook for Friends”, in cui condivide alcune delle sue ricette preferite e consigli per organizzare una cena da urlo.

Ha parlato apertamente della sua salute mentale

A maggio, durante un'intervista con Howard Stern, il 36enne ha parlato dei suoi problemi di ansia. “Me lo sono tenuto per me. Pensavo: ‘Certo, la stanza gira quando stai per fare un esame... a 12 anni’ – ha dichiarato –. Ho iniziato a fare terapia cognitivo-comportamentale. Era molto importante per me avere questa ‘cassetta degli attrezzi’. Ogni volta che avevo pensieri ansiosi, potevo prendere questa piccola cassetta degli attrezzi che mi aiutava a superarli. Ho supportato così tanti artisti e persone a fare come me” ha continuato. E ancora: “Ho lottato con l'ansia, ho lottato con la sindrome dell'impostore, ho lottato con tutte queste cose”. Anche la fidanzata ha parlato apertamente dei suoi problemi di salute mentale, anche nel documentario di Apple TV+ “Selena Gomez: My Mind & Me”.

Selena Gomez, la star fragile

Selena Gomez (Instagram)

La cantante texana di "Come & Get It”, diventata famosa da bambina nella serie “Barney” e come volto di Disney Channel, prima di intraprendere una carriera come cantante e attrice, secondo Bloomberg quest’anno è entrata a far parte della lista dei miliardari più ricchi, con una fortuna di 1,3 miliardi di dollari (1 miliardo di sterline), anche grazie alla sua azienda di make-up “Rare Beauty”. Lunedì ha ricevuto due nomination ai Golden Globe 2025: una nella categoria miglior attrice non protagonista per il suo ruolo nel musical “Emilia Pérez” e l'altra come miglior attrice in una serie televisiva, musicale o commedia, per il suo ruolo ricorrente in “Only Murders in the Building”.

Molto attiva nel sociale, sia per quanto riguarda i diritti dei bambini (è stata testimonial di campagne Unicef), che la violenza di genere e la discriminazione contro la comunità Lgbtq+, nel 2015 ha dichiarato pubblicamente di essere affetta da una malattia cronica, il lupus. Il 14 settembre 2017 ha annunciato tramite Instagram che si era ritirata da eventi pubblici nei mesi precedenti per sottoporsi a un trapianto di rene donato dall'attrice e amica Francia Raisa. Nel 2020, durante una diretta live su Instagram, ha ammesso di soffrire di disturbo bipolare.