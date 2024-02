Selena Gomez e il desiderio di diventare mamma: "Le terapie che seguo mi impediscono di avere figli"

Le polemiche intorno al documentario “My Mind &Me”

La pop starha rivelato che, aper il disturbo bipolare , è possibile che non riuscirà. Solo di recente, in occasione dell’uscita del suo documentario “ Selena Gomez: My Mind & Me ” (su AppleTv+ dal 4 novembre), l’ex stellina Disney è tornata a parlare apertamente del suo percorso iniziato nel 2018 con la diagnosi. Ma già in precedenza la Gomez ha affrontato dure prove.L’attrice e cantante, 30 anni, porta sulle spalle, infatti, un notevole: la diagnosi di, la malattia autoimmune che l’ha costretta a subire un trapianto di rene, da cui sono derivate serie complicazioni che hanno richiesto ulteriori interventi chirurgici; la depressione ; la diagnosi di disturbo bipolare e i conseguenti ricoveri nelle cliniche psichiatriche. In contemporanea, ha vissuto storie d’amore tormentate e finite male con Justin Bieber e The Weeknd.Tra le conseguenze di questi anni bui – raccontati molto nei dettagli nel documentario -, c’è la possibilità che l’attrice non possa avere dei figli, o, per la precisione, cheuna gravidanza In articolo di “Rolling Stones”, pubblicato il 3 novembre, ha detto che un giorno è scoppiata a piangere in macchina perché aveva appena incontrato una sua amica che stava cercando di rimanere incinta. “”, ha detto Gomez , riferendosi al suo desiderio di diventare mamma . E ha aggiunto: “”. I farmaci specifici per il disturbo bipolare possono influenzare le persone in modi diversi e ciò che funziona per alcune potrebbe non valere per altre.“My Mind & Me”, uscito da pochi giorni, ha già alzato un. Nel docu l’attrice e cantante racconta senza filtri la sua vita privata e la carriera. E ovviamente il film parla anche di altri personaggi del mondo dello spettacolo. Come Justin Bieber , ex di Gomez. Nel docu l’attrice ha definito la rottura con il cantautore canadese come ““. Altre polemiche, invece, riguardano l’assenza nel docu di, l’amica che le donò il rene , aiutandola a superare un difficile momento legato alle complicazioni derivanti dal lupus, il disturbo autoimmune di cui la pop star soffre dal 2013. Nel documentario, invece, compare la cantante, partner in crime di lunga data che Gomez elogia definendola “”. A tale affermazione, la Raisa ha commentato via social “”, poi ha cancellato il commento e smesso di seguire la Gomez.