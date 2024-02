Selena Gomez e il messaggio body positivity: "Le vere pance stanno tornando di moda"

La pancetta è tornata di moda. A dirlo è Selena Gomez , la cantante e attrice americana che soltanto su Instagram ha 341 milioni di follower. L'artista, 30 anni compiuti lo scorso 22 luglio, si sta godendo qualche giorno die, come altre celebrità, ha scelto la. La cantante, però, trascorre le sue giornate in barca, lontano dalla confusione e dai lidi affollati. E come racconta, con ironia, in una serie di video diffusi su TikTok, non vuole socializzare con nessuno, alludendo alla voglia di relax e silenzio.Godendosi il mare, però, lancia anche un importante. Nel video l'ex stellina Disney s'immortala sdraiata in barca mentre si accarezza lafasciata in un costume intero a fiori (della collezione beach wear "La'Mariette" che ha disegnato insieme all'amica Theresa Mingus) e scherza suidel "tira indentro la pancia", a cui l'artista risponde con un "le vere pance stanno tornando di moda". Il video ovviamente ha fatto il giro del web e incassato una valanga di commenti positivi. Nei mesi scorsi, la pop star era stata vittima di body shaming e agli hater aveva fatto sapere di non dare alcun peso alle critiche sul suo corpo. ", sono perfetta così come sono" disse. Il nuovo messaggio body positive lanciato dall'attrice di "" (la serie tv rinnovata per la terza stagione, come svelato nei giorni scorsi dalla stessa interprete) si inserisce in un più ampio percorso dedicato al benessere mentale, intrapreso dalla cantante di "" con il progetto "" fatto di condivisione, normalizzazione e mutua comprensione.La fondatrice di "" (brand di make-up), durante il lockdown, aveva confidato di soffrire di undella personalità. Sicura e senza più timore di essere giudicata o di avere paura, l’ex volto Disney aveva parlato dell’importanza di trattare il tema della salute mentale , sostenendo anche un punto fondamentale: quello di saper imparare ade a conoscersi. "Sono andata in uno dei migliori ospedali psichiatrici d’America, il McLean Hospital e mi sono resa conto di essere bipolare. Non bisogna nascondersi, non è questo a definirci ed esistono farmaci e terapie adeguate. Aver capito la causa di tante mie azioni mi ha permesso di. Quando ho ricevuto più informazioni riguardo il mio stato mi ha aiutata. Ora che so, non sono più spaventata" aveva detto la cantante che in passato ha rivelato anche di, una patologia antinfiammatoria che spinge il sistema immunitario ad attaccare i tessuti tanto che nel settembre 2017 è stata costretta a sottoporsi a un trapianto di rene.