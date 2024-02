Bradley Cooper, il suo "naso ebraico" nel film 'Il Maestro' scatena le polemiche

Le critiche mosse a Bradley Cooper

E' finito nelle polemiche il '' indossato danel nuovo film sulla vita del celebre direttore d'orchestra'. L'attore, non ebreo, per esigenze di copione ha, infatti, deciso di farsi applicare una protesi al naso in modo da renderlo, più simile a quello di Bernstein. Una scelta che però non è stata condivisa da tutti.Sono tante le critiche mosse verso l'attore statunitense. In primis si tratterebbe di un altro caso di '' nel cinema, come viene chiamato il fenomeno di assegnare a un attore caucasico il ruolo di un personaggio storicamente di un'altra etnia per renderlo più appetibile al pubblico. L'altra è il fatto che il 48enne ha finito per cedere ad uno stereotipo razziale : allungare il naso del suo interprete per segnalare che il suo personaggio è ebreo. Oltretutto, come osservano vari utenti sui social, non ce ne sarebbe stato bisogno visto che il naso naturale di Cooper è già abbastanza adunco, per cui non ci sarebbe stato bisogno di correzioni artificiali del suo volto.Ma c'è anche chi difende il protagonista di 'A star is born', come idel celebre compositore e direttore d'orchestra americano, che hanno voluto difendere il progetto: "Ci spezza il cuore che il lavoro di Cooper possa essere frainteso. Bradley ha utilizzato la protesi per essere più simile nell'aspetto. Siamo certi che anche nostro padre sarebbe stato d'accordo"., critico televisivo dell'Hollywood Reporter, ha definito il naso finto problematico. "È difficile immaginare che nessuno si sia chiesto se fosse una buona idea dare un naso ridicolo, enorme e appuntito a un personaggio ebreo", ha sottolineatodel 'Community Security Trust', una charity fondata negli anni Novanta per proteggere la comunità ebraica del Regno Unito dall' antisemitismo e altre minacce. Simile la reazione diportavoce della 'Campaign Against Antisemitism': "È importante che regista e produttori capiscano perché il naso è un problema", ha sottolineato, precisando che il caso ricorda luoghi comuni e parodie che "credevamo sorpassati".Ma non è la prima polemica di questo tipo che sorge nel mondo del cinema. Tutti ricordiamo il caso di(anche lei non ebrea), che fu scelta per interpretare, giudice della Corte Suprema americana, icona del femminismo Usa e di origine ebraica, per il film Una giusta causa (On the basis of sex) nel 2018.Nonostante il polverone alzato, 'Il Maestro' è tra le uscite più attese. Il film sarà proiettato in anteprima allaper poi uscire suQuesto è il secondo lavoro da regista di Bradley Cooper che lo vede anche come attore protagonista nei panni del leggendario direttore d'orchestra Leonard Bernstein. Maestro è un biopic in bianco e nero e colori che la star ha anche co-scritto e prodotto, e raccontae compositore concentrandosi in particolar modo sul suocon, interpretata daFiglio di emigrati ucraini, Bernstein divenne nel 1958 il più. Quando gli fu suggerito di cambiare il cognome in 'Burns', per semplicità ma anche per nascondere le sue origini, sottolineò che preferiva lavorare con il suo nome vero o non lavorare affatto.