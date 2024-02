Cannes 2023, il Festival è donna. Palma d'Oro a "Anatomie d'un chute"

I vincitori della 76^edizione del Festival di Cannes

🏆 Justine TRIET, lauréate de la Palme d'or pour ANATOMIE D'UNE CHUTE — Justine TRIET, winner of the Palme d'or for ANATOMIE D'UNE CHUTE (ANATOMY OF A FALL)#Cannes2023 #Palmares #Awards #PalmedOr pic.twitter.com/2Z4syiML40 — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 27, 2023

🏆Gunnur MARTINSDÓTTIR SCHLÜTER, lauréate de la Mention Spéciale des courts métrages avec FÁR & Flóra Anna BUDA, lauréate de la Palme d'or du court métrage pour 27. #Cannes2023 #SpecialMention #ShortFilm #Palmares #Awards pic.twitter.com/HMPQtuFUJR — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 27, 2023

A Cannes trionfa una donna: è "" (Anatomia di una caduta), il film francese di Justine Triet, ad aggiudicarsi la Palma d'Oro alla 76esima edizione del Festival del Cinema. È lache il riconoscimento viene assegnato a una regista. A rimarcare la portata del cambiamento è Jane Fonda , che ha premiato il film vincitore e ha ricordato dal palco quando è andata per la prima volta alla Croisette "ein concorso e neppure ci sembrava che fosse qualcosa di strano, quest'anno ce ne sono state È storico ma in futuro sarà la normalità".Dopo dodici giorni di proiezioni, numerosi red carpet con ospiti internazionali, polemiche e sorprese, la giuria della manifestazione cinematografica francese ha assegnato i premi in concorso.Niente da fare per i("Rapito" di Marco Bellocchio, già in sala, "Il sol dell'avvenire" di Nanni Moretti, premiato dal box office, e "La Chimera" di Alice Rohrwacher che uscirà in autunno), cheLa Palma d'Oro comeè andata a "Anatomie d'un chute", thriller psicologico che scava nei segreti di una famiglia composta da una scrittrice tedesca, Sandra, dal marito Samuel, insegnante che ha perso smalto e fiducia in sé, e dal figlio Daniel, diventato cieco e della cui disabilità il padre si sente responsabile. Quando l'uomo muore in circostanze misteriose mentre i tre vivono isolati in un remoto chalet di montagna sulle Alpi francesi si aprirà un caso giudiziarioLa, appena 44enne e, emozionatissima e combattiva, salendo sul palco per ritirare il premioNel suo discorso di ringraziamento la regista, che ha conquistato la Palma due anni dopo Julia Ducorneau di "Titane", ha voluto accendere un faro importante sull'attualità francese: "Quest'anno il Paese sta vivendopotenti sulla riforma delle pensioni. Questa contestazione è importante perché riguarda tutti i settori - ha specificato -, compreso quello del cinema".della "difesa dal governo neoliberista, in procinto di rompere l'eccezione culturale francese. Questa stessa eccezione culturale - ha aggiunto - che mi ha cresciuta e formata e senza la quale oggi non sarei qui, davanti a voi". Per questo ha voluto dedicare "il premio a tutti i giovani registi uomini e donne e quelli che".La giuria, che ha guardato molto ad Oriente nelle sue scelte, in un'edizione veramente stellare come non se ne vedevano da anni, era presieduta dal regista svedesee composta poi da Maryam Touzani, Denis Me'nochet, Rungano Nyoni, Brie Larson, Paul Dano, Atiq Rahimi, Damian Szifron e Julia Ducournau.Secondo premio per importanza, il, è andato all'ingleseper il suo drammatico "", sulla banalità del male di una famiglia nazista che vive accanto al muro di Auschwitz, tratto dall'omonimo romanzo di Martin Amis scomparso proprio nei giorni scorsi. "Grazie per aver amplificato il cinema come solo Cannes è in grado di fare", ha detto il regista. La curiosità è che entrambi i film vincitori dei riconoscimenti più prestigiosi hanno la stessa attrice protagonista, la tedesca. L'attore giapponesesi aggiudica lanel film "Perfect days", di Wim Wenders, interamente girato a Tokyo. L'immenso regista tedesco, 77 anni, scoppia in lacrime in platea, facendo emozionare tutti e dimostrandosi portavoce diMiglior attrice è invece è la turca, per il film "About Dry Grasses" di Nuri Bilge Ceylan (che batte la favoritissima Juliette Binoche).donna. Ilper il film "",con "Ben Trong Vo Ken Vang" (L'arbre aux papillons d'or) vince la(Migliore opera prima - il film è stato presentato alla Quinzaine de cineastes).A "", diretto da Aki Kaurismaki, va il, mentre migliore sceneggiatura è quella di Yuji Sakamato per "Monster". Gunnur Martinsdóttir Schlüter è infine la vincitrice della menzione speciale per i cortometraggi con "Far & Flóra" mentre Anna Buda ottiene la Palma d'oro per i cortometraggi per "27 anni".Il tema della donna La parità di genere nell'industria cinematografica, la protesta per coloro che si vedono private ogni giorno dei diritti fondamentali, uno sguardo sul femminile senza stereotipi e una osservazione non convenzionale della. Alla 76esima edizione del Festival di Cannes il tema 'donna' è stato più centrale che mai, come da tempo si attendeva, proposto sia dalle tante registe in concorso ma anche dai colleghi uomini.Il palmares, le tantissime artiste - dalle giovanissime esordienti alle ormai battagliere senza tempo -, l'intero programma scandito anche dalle proteste e dai flash mob solidali (lache si è cosparsa di finto sangue è solo la punta dell'iceberg) e la serata finale lo hanno testimoniato. Ma per quanto tempo ancora sarà necessario sottolineare la presenza e la bravura delle donne?