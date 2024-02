Charlize Theron, il merchandising di Fast X per il Sudafrica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jason Momoa (@prideofgypsies)

La fondazione Charlize Theron

Le magliette e il merchandising della saga “” per l’Africa di. L’attrice, produttrice e modella sudafricana naturalizzata statunitense è nel cast di “” , film diretto da Louis Leterrier, appena arrivato nelle sale.Si tratta deldella saga basata principalmente sulle corse d'auto clandestine con protagonista. Ma nel cast figurano altri pezzi da novanta come Dwayne Johnson, Jason Statham, Kurt Russell, John Cena, Jason Momoa e, fino all’ottavo film, anche il compianto Paul Walker. Per il lancio di “Fast X” – come per i capitoli precedenti – il merchandising è parte fondamentale della promozione. In questa occasione la. Come svela direttamente Theron tramite i social.“Mentre sono a letto malata (pare sia positiva al Covid, ndr) in questo momento, l'unica cosa che mi fa sentire meglio è che finalmente possiamo svelare questa collezione di merchandise @thefastsaga disponibile ora su fastxstore.com” scrive l’attrice a corredo di due scatti che la ritraggono con una. “Come se non fosse abbastanza figo,andrà a beneficio della mia organizzazione @ctaop, a sostegno della salute, dell'istruzione e della sicurezza dei giovani in Africa meridionale” dice ancora l’attrice premio Oscar per “Monster” (prima sudafricana a ricevere l’ambita statuetta).Il post dell'interprete di "Atomica Bionda" si conclude così: “Grata alla mia famiglia ‘Fast’ per essersi unita a me in questo momento per fare luce su un mondo più giusto”. Anche il nuovo ‘cattivo’ di “Fast & Furious”,, pubblicizza il nuovo merchandising in un post su Instagram. Ringraziandolo per il suo supporto, la modella commenta: "Amico! Se non potessi amarti più ... Grazie per il supporto fratello. Per sempre grato” Il ricavato delle magliette (e tutto il merchandising) andrà quindi a Ctaop, la fondazioneLa fondazione Ctaop è stata creata nel 2007 dall'attrice premio Oscar e messaggero di pace delle Nazioni Unite, con la speranza di fare la differenza nella vita dei giovani nel suo paese d'origine, il Sudafrica . L’impegno della fondazione vede un approccio basato sui valori mettendo al primo posto. Sebbene nel corso degli anni l’ambito geografico di Ctaop si è ampliato,del lavoro della fondazione.“Nel corso degli anni di lavoro con i nostri incredibili partner del programma, abbiamo imparato che ilviene dall'interno delle comunità stesse” si legge nel sito della fondazione. I giovani, la loro salute e i loro diritti sessuali e la prevenzione della violenza di genere sono gli ambiti in cui opera la fondazione insieme a partner privati, pubblici e senza scopo di lucro.A proposito della sua attività, l’attrice, qualche tempo fa, diceva: “Sono davvero orgogliosa del fatto che ci siamo organizzati in modo tale da poter fare perno e lavorare su aree d’intervento come". "Non si può operare nel campo dell’istruzione, della sicurezza e della salute se non si considera l’intera panoramica del mondo in cui vivono i giovani” proseguiva l'attrice. Tra gli ultimi interventi della Fondazione, la mobilitazione nella provincia di, in Sudafrica, a seguito della devastante alluvione dell’anno passato che ha ucciso più di 400 persone e creato migliaia di sfollati.La Ctaop, in particolare, ha fornito finanziamenti per laalle organizzazioni della regione e si è occupata del sostegno ai bambini in età scolare, della ricostruzione di case e di strutture comunitarie. “Abbiamo potuto dare una mano anche in questo senso, perché questa è una delle comunità che serviamo. Siamo tutti molto orgogliosi del fatto che siamo riusciti a non rimanere indietro” le parole dell’attrice in quella occasione.