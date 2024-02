Chi era Aracy de Carvalho, l'eroina della serie tv "Passaporto per la libertà"

Chi era Aracy de Carvalho

La storia diche ha salvatodall’ Olocausto è al centro della serie tv “”, in onda su Canale 5, in prima serata, da. Al centro del racconto, l’emozionante storia di Aracy de Carvalho - l’- che, impiegata nel Consolato brasiliano nella città tedesca, ha salvato centinaia di ebrei dall’ Olocausto e ha trovato l’amore della vita con, allora vice-console e poi più grande scrittore brasiliano del Ventesimo secolo. Canale 5 porta così al pubblico italiano questa- creata da Mário Teixeira e diretta da Jayme Monjardim - targata Estúdios Globo, Sony Pictures Television e Florest, dal titolo originale “”. In tutto, gli episodi della miniserie sono otto, ciascuno della durata di circa 40-45 minuti, in onda due per volta, per quattro prime serate e altrettante settimane. La miniserie “Passaporto per la libertà” ripercorre glie i relativi rischi corsi da questa autenticasoprannominata l’Angelo di Amburgo che nella finzione ha il volto dimentre l’attoreè João Guimarães Rosa.nacque il 5 dicembre 1908 a Rio Negro in Brasile, da Sidonie Moebius de Carvalho, originaria dell'in Germania, e Amadeu Anselmo de Carvalho, un mercante portoghese-brasiliano che in seguito sarebbe diventato proprietario del, la città dove la famiglia si trasferì quando Aracy era ancora una bambina. Sapeva parlare tedesco, inglese, francese e portoghese. Si trasferì a San Paolo dove visse col, il tedesco Johannes Edward Ludwig Tess, e il loro figlio, Eduardo Carvalho Tess, fino al 1935, quando i coniugi siL’anno successivo iniziò a lavorare al, ad Amburgo, dove fu nominata responsabile della. Qui, sfidando le regole della Germania nazista e l’antisemitismo brasiliano, Aracy si prese vari rischi e aiutò tantissime persone facendolein Brasile. Sconvolta da quanto vedeva intorno a sé, Aracy rilasciò più diad Amburgo durante la cosiddetta “”, il 9 novembre 1938, distribuendo loro i visti senza la “J” rossa che li identificava come tali. Fu in stretti rapporti conin Germania e concesse i visti persino agli ebrei in possesso di passaporti falsi. Tutto questo con l’appoggio delJoão Guimarães Rosa che sarebbe poi diventato il suoe uno dei più importanti scrittori brasiliani. Insieme a lui intensificò l’ salvando dalla prigionia e dalla morte un gran numero di ebrei . Si racconta anche che avrebbe nascosto diversi ebrei nella sua abitazione, li avrebbe accompagnati personalmente alle navi. E avrebbe nascosto i loro gioielli e denaro nella sua borsa per evitare che le autorità naziste li confiscassero. Per lei, come avrebbe dichiarato dopo ai giornalisti, “”.Restò adfino al 1942, quando il Brasile interruppe i rapporti con la Germania e si unì alle forze alleate. L’ha ricevuto la più alta onorificenza per un non ebreo che ha rischiato la propria vita per proteggere le vittime della persecuzione: è stata nominatadal governo di Israele. Ha ricevuto poianche dall’Holocaust Museum di Washington e Gerusalemme. E’, nella sua casa di San Paolo, il 28 febbraio 2011. Da tempo soffriva della malattia di Alzheimer.(33 anni) è la protagonista della serie tv “” in cui si ripercorre la storia di Aracy de Carvalho. Appreso che il colosso brasiliano Globo lavorava a un progetto su Aracy, Sophie è stataalla porta dell’ufficio del registaNata ad– dove è ambientata la serie - si è trasferita con la famiglia in Brasile da bambina. L’attrice ha chiesto di poter interpretare lei Aracy, lache ha aiutato centinaia di ebrei a salvarsi dalla persecuzione nazista in Germania durante la Seconda guerra mondiale. E la sua determinazione si è rivelata vincente. Charlotte - ha recitato in numerosi progetti televisivi, ma è anchedi danza classica, jazz ed hip hop - ha ottenuto il ruolo ed è diventata ladella serie. Sul personaggio dice: “Ha rischiato la vita per aiutare altre persone, superando le sue paure, pur di. La sua èe insegnato molto”. E aggiunge: “È stato un viaggio faticoso: è bello che il pubblico possa finalmente conoscere questa vicenda. Un esempio concreto di come le, con il loro potere, abbiano saputo trasformare il mondo, senza che la storia le abbia sapute ricordare”.