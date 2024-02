Chi era Lidia Poët, la storia della prima avvocata d’Italia. La serie Netflix con Matilda De Angelis

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilda De Angelis (@matildadeangelis)

Chi è Lidia Poët

Un’eroina protofemminista di fine Ottocento, ovvero la prima donna italiana a essere iscritta all’Ordine degli avvocati. E’ il nuovo ruolo di Matilda De Angelis (27 anni), l’attrice bolognese che è la protagonista di “”, la nuova serie Netflix disponibile dal 15 febbraio. La serie, in sei episodi, è diretta da Matteo Rovere e Letizia Lamartire e scritta da Guido Iuculano, Davide Orsini, Elisa Dondi, Daniela Gambaro e Paolo Piccirillo. Nel cast, oltre alla De Angelis, ci sononei panni del giornalista Jacopo Barberis mentreè Enrico Poët, fratello di Lidia,sono rispettivamente Teresa Barberis, moglie di Enrico, e Marianna Poët, la loro figlia.è Andrea Caracciolo.Un po’ Sherlock Holmes e un po’ Perry Mason, la serie è un giallo storico che racconta unadella Torino di fine Ottocento. La storia parte dalla sentenza della Corte d’Appello di Torino che dichiaradi Lidia Poët all’albo degli avvocati , impedendole così di esercitare la professione solo perché donna. Senza un quattrino ma piena di orgoglio, Lidia trova un lavoro presso lo studio legale del fratello Enrico, mentre prepara il ricorso per ribaltare le conclusioni della Corte. Attraverso uno sguardo che va oltre il suo tempo, Lidia assiste gli indagati ricercando. La sua stella polare sono l’indipendenza e l’emancipazione, per cui lotterà tutta la vita e che la portano a diffidare totalmente dell’amore e del matrimonio. Almeno finché non conosce l’affascinante Jacopo Barberis, un misterioso giornalista che le passa informazioni e la guida nei mondi nascosti di una Torino magniloquente.La prima avvocata della storia d'Italia si chiama Lidia Poët, è vissuta a cavallo tra Ottocento e Novecento a Torino, ha combattuto nei tribunali per 36 anni prima di vedere la sua laurea in legge convertita in iscrizione all'albo. Nel frattempo ha continuato a battersi per molte cause, compresa quella del voto alle donne.” commenta lo showrunnerspiegando che durante un lavoro di ricerca sulla Torino di fine Ottocento è venuto fuori il nome di Lidia. “Ce ne siamo completamente innamorati. Abbiamo visto in lei questa scintilla di anticonformismo e allo stesso tempo di velleità la quale ha fatto in modo che, nonostante qualcuno le dicesse di non poter fare una cosa, lei continuasse a farla. Facendo compromessi di ogni genere, senza urlare”. Eppure, Lidia ", che influenza le vite degli altri e che in qualche modo, piano piano, come una goccia cinese, ha smussato, è entrata, ha scavato la roccia. E siamo qui oggi a parlarne perché è un personaggio perfettamente simbolo dei tempi che stiamo vivendo”. Non è però una biografia: “La legge di Lidia Poët” è unleggero in cui ogni puntata segue un caso diverso mentre si addentra nella vita della protagonista, immaginandone appunto le difficoltà, le sfide e anche le dinamiche familiari e sentimentali. “Un grande inno alla libertà di spirito, un’ode a una donna, Lidia Poët, che sa essere allo stesso tempo tutte queste cose: determinata, testarda, coraggiosa, ma anche goffa, strana, ostinata e buffa. È lei la nostra protagonista, e di lei parliamo nel corso di tutti gli episodi. Potevamo sceglierle un nome qualsiasi, in fondo è un, ma abbiamo voluto chiamarla Lidia Poët, e non per caso” dice ancora lo sceneggiatore.Questa donna che ha dovuto aspettare oltre trent’anni per l’iscrizione all’ordine degli avvocati che per secoli hanno combattuto, anche attraverso una sofferenza silenziosa e privata, la mentalità prevaricatrice di chi le voleva sottomesse e prigioniere di stereotipi, difficili da sradicare” commenta la regista Letizia Lamartire. E aggiunge: “Lidia scompone i tasselli di questoe lo fa con assoluta genialità, spiazzando l’avversario con intelligenza, ironia e talvolta senza mezzi termini. Le sue scelte e la sua voce tagliente graffiano un sistema di esclusione, lo minano alla base e indicano nello stesso tempo una visione di parità, che non è mera utopia, bensì obiettivo condiviso e segnato a caratteri forti dalla parola insieme”.