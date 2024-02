Chiamatemi Tony King, la storia del trapper transgender arriva in tv: una docuserie inclusiva

"La vita ti riserva tante sorprese, oggi sei 100, domani sei zero. Non rinunciare ai tuoi sogni". Parola didel Rione Sanità di Napoli, protagonista di "", una docuserie in tre puntate in onda da venerdì 1 luglio su Real Time (ore 21,20) e e disponibile in streaming su Discovery+. Tony - che ha scelto come nome d'arte King perché voleva "" - è uno dei nomi più interessanti della scena musicale partenopea, e ha scelto di raccontare la sua esperienza in televisione, in un lavoro prodotto da Darallouche e diretto da Giuseppe Carrieri, per "far trovare il coraggio a tante persone di affrontare questo tema senza veli". Al centro del racconto i dubbi del trapper - alla nascita- sulla propria identità di genere e l’avvento del suo percorso personale di transizione . "La società ghettizza i più deboli, lasciandoli soli in balia del, reale e virtuale . Con i miei pezzi voglio dar voce alle migliaia di Naomi che si nascondono e soffrono" sostiene l'artista. E aggiunge: "Vengo dal niente, dal Rione Sanità, ma. La mia serie tv la dedico a me stesso, a chi mi protegge dal cielo e alla mia famiglia". Sin da bambino, il ventenne Tony King ha avuto difficoltà ad accettare la sua identità di genere. Il processo - personale e da parte della sua famiglia - è stato lungo e difficile, a causa dei tanti pregiudizi della società. Il cantante ha rivelato la sua identità ai genitori all’età di 14 anni usando come strumenti una lettera (al padre) e un messaggio Facebook (alla madre, a cui avrebbe raccontato inizialmente di essere “fidanzato con un ragazzo che si chiamava Antonio, solo che Antonio ero io"). Il trapper ha deciso di cambiare sesso a 17 anni.Dopo tante difficoltà, oggi Tony è libero di essere chi vuole e di cantarlo a squarciagola. Per Tony, infatti, laè sempre stata la valvola di sfogo (in passato ha suonato il violino in un’orchestra sinfonica), lontano dai problemi del suo quartiere, dallein un corpo che non sentiva suo e da una vita familiare complicata. Accanto alle sue canzoni, i suoi interessi principali sono Tik Tok, i tagli alla moda del barbiere Fabiano, gli aperitivi coi suoi fan al Lello Spritz e soprattutto, la ragazza che ama, la cui famiglia si oppone alla loro relazione. Da questo fatto è scaturita anche "", il suo singolo/video trap, dedicato all’amore negato, quello delle coppie composte da ragazzi e ragazze transgender. Nel docu, ad arricchire la storia del trapper, ilcon cui Tony passa le sue giornate: ragazzi liberi da pregiudizi e pieni di sogni e ambizioni, come Simona, Salvo (i suoi amici super fashion) e il suo omonimo Tony che, come il protagonista, vive in un corpo sbagliato (anche lui transgender, ma da uomo a donna). In “”, il trapper si schiera contro l’ omofobia e a favore di chi soffre unae culturale disagiata. La sua è una storia vera piena di musica, di vita di strada, di giovinezza e libertà. A farle da sfondo, la Napoli più struggente, suggestiva ma soprattutto più vera, nel cuore del Rione Sanità.