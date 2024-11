Chloë Grace Moretz fa coming out come “donna gay” e vota per Kamala Harris

Chloë Grace Moretz ha fatto coming out come “donna gay”. Venerdì 1 novembre l'attrice statunitense, 27 anni, ha rivelato il suo orientamento sessuale in un post su Instagram in cui annunciava la sua esperienza di elettrice per le presidenziali 2024. Nel post, con la foto dell’adesivo “Ho votato in anticipo 2024” nei colori rosso, bianco e blu della bandiera americana, la Hit-Girl in “Kick-Ass” (2010) ha annunciato: “Ho votato in anticipo e ho votato per Kamala Harris. Ci sono così tante cose in gioco in queste elezioni”.

La giovane star di “Nimona” ha spiegato nel suo messaggio perché ha scelto la candidata democratica alla Casa Bianca: “Credo che il governo non abbia alcun diritto sul mio corpo di donna e che le decisioni sul mio corpo debbano essere prese SOLO da me e dal mio medico. Kamala Harris ci proteggerà”. Moretz ha elogiato la vicepresidente, 60 anni, per il suo sostegno alla comunità queer. “Come donna gay, credo nella necessità di una tutela legale che protegga la comunità LGBTQ+ – ha aggiunto –. Abbiamo bisogno di protezione in questo Paese e di avere accesso alle cure di cui abbiamo bisogno e che meritiamo”. La 27enne ha concluso il suo post con un appello ai suoi oltre 24 milioni di follower su Instagram, incoraggiandoli ad andare a votare.

L’attrice ha una relazione con la modella Kate Harrison dal 2018, quando sono state viste scambiarsi un bacio al Nobu di Malibu, in California. Da allora le due donne sono apparse spesso sulle reciproche pagine Instagram, compresi i recenti post sul matrimondio di una amico comune a settembre. A giugno, Harrison ha anche condiviso uno scatto con Chloë Grace Moretz alla Dyke March di New York. E già all’inizio dell’anno in alcune foto sfoggiavano anelli all'anulare sinistro mentre visitavano insieme Disneyland ad Anaheim, in California. Durante la visita al parco tematico le ragazze indossavano anche cappellini da baseball abbinati.