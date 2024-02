Choc al concerto di Cristina D'Avena: si toglie i vestiti e molesta le ragazzine

"C'è un uomo nudo, lo abbiamo anche fotografato"

L'accusa di violenza sessuale

Scioccante quello che è accaduto durante il. Un uomo, come se non bastassesi è inserito tra il pubblico della cantante delle sigle dei cartoni animati e ha cominciato a molestare donne e ragazzine. Martedì 30 agosto la regina dei cartoni animati si trovava sul palco di piazza Rossellini, a Ladispoli, insieme aiper un concerto. Improvvisamente tra il pubblico un uomo si è abbassato i pantaloni e il boxer restando, quindi, con i. Nella zona del sottopalco il molestatore, un italiano di 65 anni, mentre cantava a squarciagola le canzoni di Cristina D’Avena ha cominciato a molestare diverse donne presenti. Secondo le testimonianze, l’uomo si sarebbespecialmente su, in particolare su una. Per questo motivo le due sorelle hanno avvisato subito gli agenti del commissariato di via Vilnius presenti sul posto per garantire la sicurezza.. I poliziotti si sono subito attivati in borghese per rintracciare il molestatore. Il 65enne, fiutato il pericolo, si è rivestito e hatra i presenti.Nonostante la fuga però la polizia, giunta immediatamente sul posto,in piazza Rossellini. La folla, nella quale sperava di disperdersi, voleva linciarlo: gli agenti lo hanno portato via, evitando che venisse aggredito accompagnandolo in commissariato per le operazioni di riconoscimento. Sonoche hanno testimoniato contro di lui, dicendo di averlo visto svestito in mezzo al concerto. E, dato che alcune sono state anche molestate con palpeggiamenti, è scattata per il 65enne l'accusa di violenza sessuale . Rischia un processo e una condanna severa. Dal palco nessuno si è accorto dell'accaduto e per il momento neanche Cristina D’Avena ha commentato la notizia.