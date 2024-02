Concertone, Ambra sulla parità di genere: "Tenetevi le vocali, ridateci i diritti"

Il discorso sulla parità: "Armi di distrazione di massa"

La Ministra Locatelli: inclusione lavorativa e dignità

". È il grido di Ambra Angiolini dal palco del Concertone del Primo Maggio a Roma. La conduttrice e attrice a metà pomeriggio, sotto la pioggia battente, parla della condizione lavorativa delle donne e della parità di genere che manca. L’hashtag del concerto è proprio, in tendenza su Twitter per l'intero evento. L’appuntamento musicale di Roma vedeper una vera e propria maratona musicale promossa da Cgil, Cils e Uil, con la conduzione di Ambra Angiolini e Francesco Biggio.La diretta su RaiTre inizia nel ricordo di Giovanni Parelli , il giovane che ha perso la vita a 18 anni nel suo ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro. Il ragazzo era aldi studi in meccanica industriale al Centro di formazione professionale dell'Istituto salesiano Bearzi di Udine. “e una bandiera, è di tutti, è una responsabilità collettiva di ognuno di noi. Se Lorenzo fosse qui ci direbbe che la vita è la cosa più sacra che abbiamo e dobbiamo onorarla al meglio” dicono i genitori dal palcoE Ambra legge l’articolo 4 della Costituzione. In piazza San Giovanni in Laterano (e dintorni) una folla di oltre 300mila persone in un colorato tappeto d’ombrelli. Tra musica e, la festa va avanti nonostante la pioggia.Ambra Angiolini dal palco del concerto del Primo Maggio a Roma punta il dito contro le disparità di genere. “Avvocata, ingegnera, architetta. Tutte questein fondo alle parole sono, sarannodi massa?” si chiede con una vena ironica la conduttrice. Poi l’affondo: “Ci fanno perdere di vista i fatti e i fatti sono che una donna su cinque non lavora dopo un figlio, che guadagnadi un uomo che copre la stessa posizione". E sottolinea: "Non lo diceva già lache la donna doveva avere gli stessi diritti dell'uomo nell'articolo 36?”.L'ex Ragazza di "Non è la Rai" incalza: "Voglio proporre uno scambio: riprendetevi le vocali in fondo alle parole, ma ridateci". La conduttrice tuona ancora: "Pagate e mettete le donne in condizione di lavorare., e finisce con la e". Quindi: “Come dice mia madre torniamo alla, ma non quella che vedete sulle”, dice ancora la conduttrice.Se in piazza San Giovanni si celebra il Primo Maggio con la musica, asi svolge il Consiglio dei Ministri. La riunione dell'esecutivo vara un. "Nel Consiglio dei ministri è stato approvato il primo decreto attuativo della Legge 22 dicembre 2021, numero 227, 'Delega al governo in materia di disabilità', emanata nella scorsa legislatura grazie al lavoro del Ministro Erika Stefani" spiega in una nota il ministro per le Disabilità. "Si tratta di un segnale importante che ho voluto fosse dato oggi, in questa importante ricorrenza, per ricordare che il" dice la ministra. "Per poter irrobustire le nostre comunità e il nostro Paese dobbiamo cambiare prospettiva iniziando a vedere insulle quali è possibile investire, sia nel settore pubblico che nel mondo privato" continua nella nota la politica. "Il percorso è iniziato già da tempo, a partire dalla Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità ma la strada da fare è ancora tanta" ricorda Locatelli. E continua: "Con il decreto attuativo che riguarda la riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità intendiamo, sulla base dell'uguaglianza con gli altri, l'accessibilità universale ai servizi forniti dalle Pubbliche amministrazioni e soprattutto garantire aila possibilità di svolgere il loro lavoro in autonomia con la piena fruibilità degli spazi fisici e delle tecnologie alle postazioni di lavoro".