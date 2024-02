Confusi, la nuova serie dedicata alla Generazione Z sbarca oggi su Raiplay

I quattro ventenni Confusi

insieme nella stessa casa, ognuno con la sua storia, in cerca della propria identità. E’ questa la trama di “”, la nuova serie in dieci puntate disponibile sudal, per la regia di Piergiorgio Camilli.“Confusi” racconta le storie diche si trovano per caso a condividere la stessa abitazione a Milano, all’inizio del primo anno di. Hanno vite diverse alle spalle, individualità differenti, sogni e bisogni distanti, ma sono tutti ugualmente confusi. La storia è un affresco, quindi, della Gen Z dove il pubblico di riferimento si può ritrovare grazie a un, smart e contaminato da social network. “L’idea di raccontare la vita di quattro ventenni, che si ritrovano a vivere insieme e si misurano con la vita senza più l’intermediazione dei genitori, è nata dal desiderio diil momento in cui si inizia a diventare ‘grandi’ e anche se ci si sente talvolta un po’ ‘confusi’ è un momento di crescita unico e bellissimo, anche per dare voce ai propri desideri, alle proprie idee, alle proprie paure” sottolinea, direttore di RaiPlay.Prodotta dae accompagnata dalle musiche e dalla sigla di, tra i più giovani e promettenti cantautori prodotti dalla sorprendente scuola genovese, la serie racconta i ventenni di oggi con un taglio ironico ma con sguardo lucido, descrivendo una Generazione Z allergica allee alle. Sono aperti, curiosi, inclusivi fluidi , liberi, ma anche incerti su chi sono e cosa diventeranno. Cercano la loro strada e si confrontano con le prove della vita con “orgogliosa” confusione. “Per Blu Yazmine la realizzazione di questo programma è stata una sfida bellissima e anche una grande opportunità – dichiara, Ceo di Blu Yazmine -. La ricerca di un mix di linguaggi diversi tra loro per raccontare una generazione così interessante e con tanto da dire di sé è stata, nella sua complessità, molto divertente e stimolante. Abbiamo trovato quattro giovani talenti che, siamo sicuri, il pubblico amerà come li abbiamo subito amati noi”.I protagonisti di “Confusi” sono Nicole, Maria Grazia, Stefania e Ludovico. Nicole (interpretata dall’attrice italo-francese, vista recentemente nella fiction "Vostro onore" con Stefano Accorsi ), 20 anni, è una milanese doc che un giorno, per una serie di vicissitudini familiari, si trova costretta ad affittare le stanze di casa per pagare l’affitto. Così arrivano i coinquilini. C’è Maria Grazia (l’attrice esordiente), 20 anni, di Catania che si trasferisce nel capoluogo lombardo per inseguire il suo sogno, ovvero diventare primario di pediatria. E c’è Stefania (interpretata da), 20 anni, di Torino, figlia di genitori separati, studentessa di psicologia, con una vita segreta che cerca di nascondere ma la verità verrà a galla. Il quarto coinquilino è Ludovico (l’attore esordiente), 19 anni, che si è trasferito da Roma per studiare Ingegneria robotica ed è amico di Nicole fin da bambino. Nella casa di “Confusi” ogni giorno accade qualcosa che mette a confronto, in modo leggero e ironico, i caratteri dei quattro protagonisti. Non ci sono adulti ma unaper parlare di sesso, lavoro, amori, amicizie, delusioni e sogni. Ognuna dellepreviste è accompagnata da un contenuto extra che permette inoltre ai fan della serie di approfondire i temi chiave dell’episodio, aggiungendo piccoli tasselli al puzzle del racconto finale e restituire il vero punto di vista della generazione Z.