Drew Barrymore choc: “Non faccio sesso da sei anni e non mi manca”

Essere attraente, ricche e famose sono aspetti che aiutano a una buona vita sentimentale ? Non è sempre così, come dimostra, (47 anni) che ha ammesso dida quando si è separata dall'ex marito, Will Kopelman, ossia dal 2016. La coppia si era sposata nel 2012 e ha due figli. Nel post sul suo blog che si intitola "" (Ribelli che amano), l’attrice ha scritto a chiare lettere: “Da quando sono diventata una mamma single, non sono stata più in grado di avere una relazione intima ”.“Sono in unae forse nel prossimo futuro avrò una relazione. Per ora non è stata semplicemente una mia priorità”, ha scritto l’attrice. “Insomma, non sono una persona che ha bisogno di sesso e deve andare alla ricerca di persone con cui farlo. Per molto tempo la relazione con un uomo non è stata in cima ai miei pensieri. Ci sono persone che uscite da un matrimonio o da un rapporto hanno la necessità di riprendere subito da dove hanno finito, di ricominciare un'altra relazione. Non c'è niente di male in questo. Assolutamente, nulla di male. Non giudico. E anzi, festeggio il loro viaggio. Perché per alcune persone funziona davvero.”. Ma a scanso di equivoci ha sottolineato: “Sono finalmente giunta all’illuminante conclusione che. Quindi, per la cronaca, non odio il sesso”. “Quando sei sposato e hai dei figli pensi di stare con quella persona per tutta la vita. E se questo non succede? Mi ha scosso fino al midollo” racconta ancora l'attrice. Ipossono però tirare un sospiro di sollievo: “, ma ciò non significa che non lo diventerà un giorno. Ho bisogno di tempo”. E puntualizza: “Forse nel prossimo futuro avrò una relazione”.Anche altrehanno rinunciato all’intimità , in attesa del momento più giusto. Hanno aspettato Justin Bieber e la moglie Hailey, il calciatoreha aspettato tre anni prima di sposaree condividere la passione con la sua amata. Un periodo di castità l’ha attraversato anche Miranda Kerr dopo la fine della relazione con Orlando Bloom Lady Gaga nel 2010 si è imposta un periodo di astinenza e ancheha rinunciato a lasciarsi andare con la moglie dopo la nascita della figlia Vida per 40 giorni.è arrivata vergine al matrimonio come Adriana Lima e Lisa Kudrow e Nick Cannon si sono lasciati invece andare solo durante il viaggio di nozze.