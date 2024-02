Emma sulla maternità surrogata: "Perché devo avere un partner per essere madre?"

Emma e gli uomini

La famiglia

La malattia

La gestazione per altri

Voglia di maternità: l'episodio della bambina al concerto

Ciao Bambina stupenda Ti ho tenuta sulle mie spalle al concerto. Ti ho tenuta sulle mie spalle come se fossi mia figlia. E ho anche pensato in uno sprazzo di follia.. e se fossi stata davvero mia figlia? Bhe ti avrei detto tante cose.

Tipo.. hai visto che bella la musica? Hai visto quante persone cantano contemporaneamente la stessa canzone? La senti la pace in mezzo al caos? Perché io la sento. Io sento sempre la pace dove c’è la musica.

La dedica: “Come tenere sulle spalle il futuro”

Cresci bene piccola bambina. Non scordare l’emozione di stasera. Ricordati le sensazioni. Conservale nel tuo cuore puro. La musica é per tutti ed è di tutti. Amala e basta. Le chiacchiere stanno a zero. Restano solo le emozioni.

È stato bello tenerti sulle mie spalle. Un po’ come tenere il futuro.

Lo racconta anche nella sua canzone Emma quando descrive una donna che, seppur nelle difficoltà enormi della sua vita e della sua carriera non è mai stata sola. E , come ha raccontato lei stessa alla festa di Luce! nell'autunno scorso, il pilastro fondamentale è la famiglia, non solo i genitori ma, più in generale, quella famiglia allargata formata dagli amici di sempre che sono spesso anche compagni del suo quotidiano, su e giù dal palco. "Sono single, ma non sola” ha ribadito detto la cantante salentina nell’intervista rilasciata a Michela Murgia per Vanity Fair dove carriera, vita sentimentale e famigliare, la personalesono temi di un racconto che molto svela di un carattere forte e indipendente. A 39 anni la Emma Marrone, in arte Emma, è single, condizione questa che non costituisce certo un problema: “Il mio scopo nella vita è realizzare me stessa, non trovare un partner. Certo, sono fatta di carne e ci sono sere in cui mi piacerebbe trovare qualcuno a casa ad attendermi, banalmente anche nel letto, ma questo sentimento non mi spinge mai a pensare che andrebbe bene chiunque", le sue parole. "Sono single, ma non sola, ho tante famiglie” sottolinea l'artista, dicendosi certa che oggi trovare un uomo come compagno di vita non sia affatto semplice.“Quelli della mia generazione sono deboli e spaventati, indecisi. Hanno paura delle donne autonome e forti” spiega ancora: “È come se noi avessimo fatto un passo avanti per essere più libere e loro nel frattempo siano ancora nello stesso punto di prima. A volte mi ritrovo con le amiche e diciamo tutte la stessa cosa: trovare un uomo che non abbia paura di noi, di quello che siamo state capaci di diventare, è molto difficile”.Figlia di, come uomo e donna nella loro individualità ma anche come coppia, Emma comunque non ha mai percepito la maternità come un obiettivo da raggiungere. “Non mi sono mai immaginata madre. Ci sono stati momenti in cui mi sono detta: se arriva arriva, i figli si fanno anche per incoscienza, ma non era un mio obiettivo” dice ancora nell’intervista che ripercorre la diagnosi di un cancro uterino e due recidive.“La prima volta l’ho presa come un fatto che poteva capitare, con le altre è stato più complicato, l’ho curato ma poi ho detto: basta, leviamo l’ovaia. P, ma la priorità per me è la musica”.Non è mancato un riferimento all' utero in affitto . Alla domanda "ricorrerebbe alla gestazione per altri ?", ecco le sue parole: “Non ho resistenze ideologiche, ma la scelta ce l’ho: se volessi potrei ancora farlo da me con la fecondazione. In Italia però devi essere per forza una coppia ed è una visione della genitorialità medievale”. “Perché devo avere un partner per essere madre? Prima ti dicono: non fate abbastanza figli, poi provi a farli e ti mettono mille ostacoli”, sottolinea.Nel maggio scorso la cantante pubblicò un post toccante al concerto di Tananai a Milano: immortalata in uno scatto conmentre le due ascoltavano la musica del cantautore, aveva rivelato un aspetto intimo, la sua voglia di maternità . Emma, su Instagram, ha messo per iscrive queste emozioni, proprio rivolgendosi alla bimba:Una domanda che lascia intendere i pensieri più intimi dell’artista, che non nasconde un desiderio magari celato ma mai veramente messo da parte nonostante in passato si sia definita più volte ““. Il post, poi, continuava con un riferimento anche all’amore per la musica live.Ma è nella seconda parte del messaggio affidato ai social che Emma Marrone si è confidata, rivolgendosi alla piccola, quella che aveva tenuto come una sorella maggiore, come una mamma, sulle spalle durante il concerto, per permetterle di godersi appieno lo spettacolo. Ed è questo l’invito che le aveva rivolto:Infine la salentina concludeva il post con una sorta di ringraziamento, quasi profetico: