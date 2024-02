Emma Thompson e il sesso a 60 anni: "Il piacere degli uomini è sempre stato più importante"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Good Luck To You, Leo Grande (@leograndefilm)

E' il film hot dell'estate, una commedia sulladai ritmi serrati e dall'animo tenero e divertente: è "", visibile sulla piattaforma Hulu e che arriverà al cinema il 10 novembre con il titolo italiano "Il piacere è tutto mio".Diretto da, da una sceneggiatura di Katy Brand, nel film la protagonista ènei panni di Nancy Stokes, una sessantenne vedova, madre di due figli, che non ha mai avuto un orgasmo . Per provare le gioie del corpo, fissa un appuntamento con unventenne e affascinante, Leo Grande (interpretato da): i due, attraverso una serie di appuntamenti in una stanza d'albergo, vanno alla ricerca del piacere con Leo che libererà Nancy da una vita di proibizioni e tabù La pellicola riaccende il dibattito sul tema del sesso praticato da unache ricorrere ai piaceri di un giovane professionista uomo. Ma esiste davvero una scadenza per il sesso, per il bisogno di legarsi a qualcuno regalandoci un’ottima intimità fisica e mentale? Secondo la regista no. “Il mio film ricorda come sia possibile che qualcuno ci liberi, pur non volendo, da queiche ci vincolano anche con un piccolo ma significativo passo. E come lae della sintonia con qualcuno possa essere un gesto potente, coraggioso e necessario, al di là dell’età" dichiara Sophie Hyde. Poi spiega: "Il film è semplice: tutto si svolge in una stanza con due personaggi chee mutevoli dinamiche di potere. In un mondo continuamente spaccato a metà, la storia della nascita di un legame ha una valenza quasi vitale. I nostri corpi, la nostra vergogna, i nostri, le nostre intese sessuali e le annesse frustrazioni sono spesso al centro di interrogativi e dubbi, con risvolti divertenti, toccanti e spesso tragici. Ecco perché si ha bisogno di rispecchiarci in storie che ci invitino a riflettere, sfidino le nostre convinzioni e ci permettano di considerare come ci trattiamo l’uno con l’altro”.Thompson, protagonista di successi al botteghino come "Love Actually" o "Saving Mr Banks", stavolta si mette in gioco sullo scottante tema sessuale. ". Mentre non appena si comincia a parlare di disfunzione erettile , viene subito inventato un farmaco. Le donne e tutto ciò che ruota intorno a mestruazioni menopausa ecc, sono scomode soprattutto se ti senti a disagio nel tuo corpo o non ti piace" sostiene l'attrice in una recente intervista a "Glamour UK" sottolineando, quindi, il tema del cosiddetto '', il divario dell’orgasmo ."- prosegue la Tompson - è sempre stato lo scopo delle donne in un certo senso. Ovvero, secondo il sentire e l’agire comune, le donne sono lì per il piacere maschile, non per il proprio. Con la rivoluzione sessuale degli anni Sessanta sono stati fatti importanti passi avanti: fare sesso e non rimanere incinta ogni volta era fantastico, ma questo non equivaleva a sapere cosa fosse il piacere".Secondo l'attrice britannica, nella società di oggi alcuni tabù sul sesso sono stati abbattuti ma c'è ancora molto da fare. "a partire dall’ infanzia potrebbe davvero aiutare e questo agevolerebbe l’abbattere il tabù del sesso nella vita di tutti i giorni. Perché il prezzo che abbiamo pagato, che stiamo pagando, è molto, molto alto" aggiunge. Come il suo personaggio, la Thompson ha intrapresodurante le riprese di questo film. “Non avevo idea di quanto avrei imparato sul mio atteggiamento nei confronti del mio corpo, del piacere e della vergogna” dice Thompson. E aggiunge: “Quanto riderei della genuina sciocchezza di così tante delle nostre risposte al, e quanto piangerei per ciò che si perde nella vita quando viene represso, ignorato e punito. Spero che il film raggiunga quante più persone possibile e faccia lo stesso con loro”.